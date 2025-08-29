Împreună pentru a sprijini refacerea Broșteniului afectat de inundații: Trei grupuri psaltice din țară s-au unit pentru Bucovina

Concertul caritabil „Uniți pentru Bucovina” a avut loc miercuri la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, unde grupurile psaltice Tronos al Catedralei Patriarhale, Tronos Junior și „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava și-au unit vocile pentru a ajuta locuitorii din bazinul Dornelor, afectați de viituri.

Evenimentul a fost organizat la inițiativa arhid. Mihail Bucă, dirijorul Grupului Psaltic Tronos, și a strâns 19.700 lei, fonduri ce vor fi folosite pentru reconstrucția caselor distruse de inundații.

Deja au început lucrările pentru trei locuințe, două dintre acestea fiind la stadiul ridicării zidurilor, iar Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților își propune să construiască cel puțin cinci case pentru familiile rămase fără adăpost.

Uniți pentru Bucovina

Concertul caritabil „Uniți pentru Bucovina” a prezentat publicului un repertoriu specific muzicii bizantine și tradiționale.

Primii care au urcat pe scenă au fost membrii Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu”, format din slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, preoți și diaconi cu pregătire teologică și muzicală, coordonați de arhid. Ilie Leonte.

Repertoriul bizantin și cântece patriotice

A urmat apoi Grupul Psaltic Tronos Junior, alcătuit din copii și tineri iubitori ai muzicii bizantine, dirijați de Ioan Balaban. Aceștia au interpretat: Polieleu „Robii Domnului” (Grigorie Simonopetritul), „Sub milostivirea ta…” și „Născătoare de Dumnezeu” (ierom. Ierotei), „Iubi-Te-voi, Doamne” (Kiriazidu), „Cuvine-se cu adevărat” (Grigorie Protopsaltul) și compozițiile cu tematică patriotică „Neam român, ridică-ți fruntea” și „Avem o țară”.

Programul a fost încheiat de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, fondat în 1997 de arhid. Mihail Bucă.

Grupul a interpretat numeroase cântări, ultima piesă, „Cântă cucul, bată-l vina”, fiind cântată împreună cu Grupul Psaltic Tronos Junior și „Dimitrie Suceveanu”.

Mărturii ale dezastrului

Între momentele muzicale ale celor trei grupuri au fost proiectate videoclipuri cu mărturii ale persoanelor afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie, oferind o perspectivă documentară asupra impactului dezastrului.

Părintele consilier Ciprian Blaga a mulțumit ierarhilor, instituțiilor și colaboratorilor implicați în organizarea concertului caritabil.

În semn de recunoaștere, au fost acordate următoarele distincții: arhid. Mihail Bucă a primit Ordinul „Crucea Bucovinei”, iar pr. Alexandru Chimiec, arhid. Ioan Bărcăceanu și Ioan Balaban „Ordinul „Eustatie Protopsaltul”.

Donează și tu!

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților