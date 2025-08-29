Fapta bună face casa bună. Pune o cărămidă la temelia unui vis: Arhiepiscopia Iașilor construiește case pentru familiile vulnerabile

Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita, lansează campania națională „Fapta bună face casa bună. Pune o cărămidă la temelia unui vis!”, având obiectivul strângerii de fonduri dedicată construcției, renovării și dotării locuințelor familiilor numeroase din județele Iași, Botoșani și Neamț.

Parteneri ai lansării sunt platforma Fiideajutor.ro și Fundația Solidaritate și Speranță, campania fiind parte a proiectului „Dar pentru Copii”.

Lansarea va avea loc în data de 2 septembrie, urmărind să ofere stabilitate și un cămin decent familiilor aflate în dificultate, care își cresc copiii cu responsabilitate și credință.

Din 2019, proiectul Dar pentru Copii a sprijinit 6 familii cu 52 de copii, în cadrul Programului de solidaritate „Sfântul Stelian”, care include în prezent peste 1.600 de copii.

Pentru a susține campania, se vor alătura mai mulți artiști – „ambasadori ai binelui” – care vor promova cauzele familiilor beneficiare prin concerte și mesaje publice.

Totodată, va fi lansat și un număr de SMS dedicat donațiilor, oferind posibilitatea implicării rapide și accesibile pentru orice doritor.

Donează și tu!

Donațiile pot fi efectuate online, pe fiideajutor.ro/doneaza sau darpentrucopii.ro/en/doneaza, ori prin transfer bancar în conturile deschise la UniCredit Bank – titular Arhiepiscopia Iașilor (mențiune: „CARAMIDA”).

Proiectul oferă construirea de locuințe, renovări, dotări cu electrocasnice și mobilier, acces la utilități, produse de bază, suport educațional și medical, precum și soluții pentru trai sustenabil, precum creșterea animalelor.

Mai multe informații pot fi obținute accesând site-urile oficiale ale campaniei sau contactând direct organizatorii:

Persoană de contact:

Iasmina Naiță – Specialist Relații Publice

Tel: 0765.897.842

Email: [email protected]

Foto credit: Freepik