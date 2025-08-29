Se apropie Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Băcăuani. Tema ediției a 4-a: Credință și cultură pentru o generație cu rădăcini

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Băcăuani se va desfășura, în acest an, pe 2 septembrie la Bacău și va reuni peste 1.000 de participanți din mediul rural și urban.

Potrivit Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, tema ediției a 4-a va fi „Credință și cultură pentru o generație cu rădăcini”.

Evenimentul va fi organizat de către Protopopiatul Bacău și Biroul de Catehizare și Activități cu Tineretul din cadrul Sectorului Cultural al Administrației Eparhiale, cu sprijinul ASCOR Bacău și al altor organizații partenere.

Programul Întâlnirii va cuprinde organizarea de conferințe și workshopuri, precum și vizite la instituții culturale și spirituale din municipiul Bacău. De asemenea, va avea loc un spectacol la Teatrul de Vară din localitate.

Program cu valori pentru tineri

Participanții au vârste cuprinse între 14 și 24 de ani și provin de la 70 parohii din județul Bacău. Peste 170 de preoți vor fi implicați în coordonarea evenimentului.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Băcăuani își propune să fie un eveniment dedicat valorilor etice creștine, dialogului intercultural, promovării patrimoniului cultural local și implicării civice.

