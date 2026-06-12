Arhiepiscopul Calinic a binecuvântat o echipă de robotică din Suceava înaintea unei competiții din SUA

Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților, i-a binecuvântat pe tinerii de la echipa de robotică „Royal Engineers” a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava înaintea de plecarea la competiția internațională Michiana Premier Event 2026 din Statele Unite ale Americii.

Întâlnirea a avut loc joi la Centrul Eparhial Suceava, unde Înaltpreasfințitul Părinte Calinic le-a adresat cuvinte de încurajare, apreciind seriozitatea, perseverența și rezultatele obținute de aceștia în domeniul roboticii, precum și implicarea lor în proiecte educaționale și comunitare. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a dăruit fiecăruia câte o carte de rugăciune.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților le-a oferit sprijin financiar echipei „Royal Engineers”, care participă încă din anul 2021 la competiții internaționale de robotică.

Michiana Premier Event 2026 este o competiție internațională de elită pentru liceeni, organizată în cadrul programului FIRST Tech Challenge (FTC).

Evenimentul va avea loc la Century Center în South Bend, Indiana, în perioada 18-21 iunie și reunește 96 de echipe de robotică de top din întreaga lume.

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Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților