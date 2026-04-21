Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților sprijină o echipă de elevi calificată la o competiție de robotică din SUA

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților oferă sprijin financiar și încurajare echipei de robotică „Royal Engineers” din Suceava, calificată la competiția internațională Michiana Premier Event 2026 din Statele Unite ale Americii.

Echipa Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava este formată din 23 de elevi și voluntari coordonați de profesorul de fizică Lucian Lungu. Începând cu anul 2021, acești tineri proiectează și construiesc, în fiecare sezon, roboți în cadrul competiției FIRST Tech Challenge.

„În fiecare sezon construim un robot cât mai performant și, în același timp, încercăm să promovăm educația în comunitate”, a declarat Ștefan Doroftei, membru al echipei și coordonator al Departamentului de proiectare și design 3D.

Sprijinul comunității

Competiția la care s-a înscris echipa de robotică suceveană va avea loc în perioada 18–21 iunie 2026 și vor participa 96 de echipe, dintre care doar șapte din România.

Costurile aferente deplasării – taxa de participare, transportul, cazarea, mesele și formalitățile necesare – se ridică la aproximativ 100.000 de lei, o sumă dificil de acoperit exclusiv de către elevi și familiile lor.

Irina Vîntu, liderul departamentului de PR și marketing, a evidențiat efortul colectiv din spatele participării la competiție: „Avem nevoie de sprijinul comunității pentru a ne împlini acest vis și pentru a reprezenta cu demnitate România”.

Formarea unei generații

În acest context, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a răspuns prompt solicitării venite din partea echipei. Părintele Andrei Mocanu, consilier în cadrul Sectorului Social-Filantropic, a subliniat importanța susținerii unor astfel de inițiative.

„Sunt tineri cu voință și curaj, iar prin sprijinul acordat contribuim la formarea unei generații care dorește să se implice și să pună darurile primite de la Dumnezeu în folosul semenilor”.

Michiana Premier Event 2026 este o competiție internațională de elită pentru liceeni, organizată în cadrul programului FIRST Tech Challenge (FTC).

Vezi și:

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților