Povestea unei echipe de robotică din Focșani: Folosesc inovația pentru a se dezvolta și a ajuta comunitatea

Echipa de robotică AICitizens, calificată pentru a doua oară la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge din Huston, SUA, demonstrează că inovația și tehnologia pot deveni instrumente de dezvoltare personală și de sprijin real pentru comunitate.

Colectivul format din elevi ai Colegiului Național „Al. I. Cuza” din Focșani a ajuns din nou pe scena mondială a roboticii, după ce în anul 2024 au câștigat titlul mondial, depășind echipe din SUA și China. Echipa are ca mentori pe profesoarele Gabriela Obodariu, de istorie, și Claudia Antonescu, de engleză.

Misiune mult mai amplă

Unul dintre mentorii echipei, Gabriela Obodariu, a explicat pentru Basilica.ro că implicarea într-un astfel de proiect depășește granițele unei discipline.

„Competiția presupune nu doar construirea unui robot performant, ci și organizarea echipei, promovare, logistică, scrierea și aplicarea de proiecte. Nu ceea ce predau contează, ci activitățile și proiectele în care m-am mai implicat de-a lungul timpului și mi-au oferit abilități pe care le-am folosit aici”.

„A face educație e o misiune mult mai amplă decât a ține niște ore. Este nevoie de contexte cât mai variate în care elevii să aplice ceea ce învață pentru a se forma”, a subliniat profesoara.

Provocări actuale

Cadrul didactic a atras atenția asupra provocărilor actuale: „E nevoie de mai multă educație media în școală pentru combaterea dezinformării și a manipulării. Tehnologia e deja aici, cu bune și rele, iar soluția ar fi să ne educăm copiii să facă față provocărilor”.

„AICitizens e mai mult decât o echipă de robotică. E o echipă care pleacă de la un set de valori și le aplică prin tot ceea ce face în competiție și în comunitate”.

Proiectele dezvoltate de elevi ilustrează această direcție. Echipa de robotică a construit un coș de gunoi care folosește inteligența artificială pentru a sorta deșeurile, a realizat orteze printate 3D pentru secția de ortopedie a Spitalului Județean din Focșani, precum și plăcuțe în alfabetul Braille pentru persoanele nevăzătoare care doresc să viziteze Muzeul Vrancea.

Impact real în societate

Irina Curcă, membră a echipei, a vorbit despre începuturile AICitizens: „Echipa noastră a fost fondată acum 7 ani. Totul a pornit din dorința elevilor și a mentorilor fondatori de a face mai mult, de a descoperi și de a învăța”.

„Credem că misiunea noastră este să pregătim tinerii pentru provocările tehnologiei viitorului, să conștientizeze că au o voce și că prin munca lor pot avea un impact real în comunitate”.

„A fi membru AICitizens înseamnă, înainte de toate, multă responsabilitate. Însă performanța vine întotdeauna din pasiune”, a subliniat eleva.

Inovație cu responsabilitate

Elevii consideră că tehnologia trebuie însoțită de valori: „Tinerii din domeniul tehnologic trebuie formați nu doar ca buni ingineri sau programatori, ci și ca oameni conștienți de impactul pe care munca lor îl poate avea asupra societății”.

„Nu este important doar ce putem construi, ci și de ce construim și cum alegem să folosim ceea ce construim”.

Despre performanțele obținute în ultimii ani, Irina Curcă a subliniat că „cel mai valoros câștig al nostru este felul în care am devenit o echipă. Rezultatele sunt mult mai frumoase atunci când știi că nu sunt doar ale tale”.

Echipa de robotică se pregătește pentru participarea la o nouă ediție a campionatului mondial din Statele Unite ale Americii, care va avea loc în perioada 29 aprilie-2 mai.

FIRST Tech Challenge este o competiție de robotică cu tradiție în SUA, care se adresează elevilor din clasele 7-12 si care presupune proiectarea, construirea și programarea unui robot. Competiția se desfășoară și în România din anul 2016 sub numele de FIRST Tech Challenge România și este organizat de Asociația Nație Prin Educație.

Foto credit: Facebook / AICitizens