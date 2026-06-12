Elevi din Zalău au obținut locul al treilea la una dintre cele mai prestigioase competiții de robotică din SUA

Echipa de robotică CNapSys a Colegiului Național „Silvania” din Zalău a obținut locul al treilea la competiția internațională Cowtown Invitational Premier Event, desfășurată în perioada 9-10 iunie la Fort Worth din statul Texas, SUA.

Elevii s-au întors acasă cu alte două distincții importante: Premiul I la categoria „Control” și Premiul I pentru „Cel mai frumos robot”. Potrivit membrilor echipei, Premiul I la categoria „Control” reprezintă o confirmare a efortului depus în dezvoltarea software-ului și a sistemelor autonome ale robotului.

„Fiecare oră petrecută în atelier și fiecare linie de cod scrisă au meritat”, au declarat reprezentanții CNapSys pentru Agerpres.

„Control Award reprezintă recunoașterea sutelor de ore de muncă, testare, optimizare și inovare depuse de membrii echipei noastre. De la dezvoltarea algoritmilor de control și a sistemelor autonome până la perfecționarea fiecărui detaliu al robotului, acest rezultat confirmă nivelul tehnic la care a ajuns CNapSys”, au subliniat membrii echipei.

Elita tehnologică globală

Performanța a fost salutată de președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, care a transmis un mesaj de felicitare echipei.

„Felicit din inimă întreaga echipă CNapSys pentru această reușită extraordinară! Este, înainte de toate, un lucru fantastic că ați participat și ați avut curajul să vă măsurați forțele cu cele mai bune minți ale lumii. În al doilea rând, performanța voastră este dovada incontestabilă că avem copii extraordinar de buni, inteligenți și educați, care ne fac să fim mândri că suntem sălăjeni”.

„Ne-ați reprezentat la un nivel extrem de ridicat, reușind să urcați pe podiumul acestei competiții internaționale. Ați dus numele Sălajului și al României în elita tehnologică globală. Suntem mândri de voi, de mentori și de întreaga echipă care v-a susținut!”, a adăugat președintele Consiliului Județean Sălaj.

Cowtown Invitational Premier Event este o competiție care face parte din circuitul internațional FIRST Tech Challenge (FTC). Desfășurat anual în Fort Worth, Texas, turneul reunește 48 de echipe de elită din întreaga lume într-o competiție de top, situată ca prestigiu imediat sub Campionatul Mondial de Robotică

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Foto credit: Facebook / Consiliul Județean Sălaj