Președintele României a încurajat echipele care se pregătesc pentru Campionatul Mondial de Robotică din SUA

Președintele României Nicușor Dan s-a întâlnit marți cu opt echipe de robotică la Universitatea de Vest din Timișoara și le-a transmis un mesaj de încurajare înainte de participarea la Campionatul Mondial First Tech Challange din Houston, Statele Unite ale Americii.

Vizita a avut loc în cadrul programului „Let’s Bootcamp to the Worlds”, unde cele opt echipe reprezentative ale României se antrenează înainte de participarea la competiția internațională. La eveniment au participat și miniștrii Dragoș Pîslaru și Alexandru Rogobete.

Există un viitor în România

Președintele Nicușor Dan le-a transmis elevilor că ceea ce fac ei îi transmite nostalgie, deoarece și Excelența Sa a participat la astfel de activități în tinerețe.

„Eu apreciez că faceți asta și e important pentru tineri să vadă că există viitor pentru ei în România”.

Excelența Sa a subliniat că participarea la o astfel de competiție internațională este „un efort pe termen lung”.

„Nu e rău ca tinerii să plece, însă cel mai important este ca ei să știe că au o opțiune viabilă unde să se întoarcă și de aceea e important contactul acesta (n.r. între elevi și mediul academic) înainte de a pleca”, a subliniat Președintele României.

Investiția în educație

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. Marilen Pirtea, a evidențiat importanța momentului pentru tineri și pentru mediul academic: „Tradiția universității în a pregăti echipele elevilor de robotică este una mai veche și durează de ani buni”.

Profesorul universitar a apreciat efortul Președintelui României de a-i vizita și încuraja pe tinerii ce urmează să participe la campionatul mondial de robotică „pentru că investiția în educație este cea mai bună investiție pe care copiii pot să o facă, pentru că niciodată nu va da faliment”.

Pe site-ul nostru găsiți povestea echipei AICitizens, una dintre cele care vor participa anul acesta la Campionatul Mondial de Robotică First Tech Challange.

Foto credit: Facebook / Universitatea de Vest din Timișoara