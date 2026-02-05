Evenimentele anului 2025 din Patriarhia Română au fost prezentate la Adunarea Națională Bisericească

Ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești a fost deschisă joi dimineață de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Preafericirea Sa a menționat principalele evenimente care au avut loc în anul 2025.

Ședința a fost precedată de o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a ținut apoi în Aula „Teoctist Patriarhul” un cuvânt de deschidere, subliniind că raportul-sinteză reflectă evenimentele majore ale Anul Centenar al Patriarhiei Române.

Evlavie pentru sfinții români

Patriarhul României a arătat că în luna februarie a anului trecut a avut loc proclamarea generală a celor 16 sfinți români duhovnici și mărturisitori ai credinței ortodoxe în timpul regimului comunist.

„Aceasta a produs o mare bucurie și a intensificat evlavia poporului român față de sfinții recent canonizați”, a afirmat Patriarhul Daniel.

Preafericirea Sa a subliniat că acest parcurs a făcut ca Anul Centenar al Patriarhiei Române „să fie nu doar unul care ne aduce aminte de activitățile și personalitățile Bisericii Ortodoxe Române de-a lungul a 100 de ani, dar și o întărire a comuniunii cu sfinții mărturisitori din timpul perioadei comuniste”.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale

Patriarhul Daniel a subliniat că „evenimentul cel mai mare din punct de vedere simbolic, bisericesc și național a fost sfințirea picturii Catedralei Naționale”.

„Această sfințire a întărit convingerea românilor că au și ei o demnitate, că au și ei ceva de valoare”, a precizat Preafericirea Sa, subliniind numărul mare de pelerini care au vizitat lăcașul de cult după sfințire.

Patriarhul României a amintit principalele lucrări care se desfășoară în acest moment la Catedrala Națională și dorința ca lăcașul de cult să fie în centrul manifestărilor din cadrul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din întreaga lume, ce va avea loc în luna septembrie la București.

Lucrările pe comisii

Membrii Adunării Naționale Bisericești au fost invitați apoi să participe la lucrările pe comisii.

Adunarea Națională Bisericească cuprinde cinci comisii, respectiv administrativ-juridică și de validare; socială și pentru comunicații media; culturală și educațională; economică, bugetară și de patrimoniu imobiliar și pentru românii ortodocși de peste hotare și pentru relații externe bisericești.

Comisiile au examinat referatele întocmite pe diferite domenii de activitate ale Bisericii, după care le-au prezentat în plen.

Membrii ANB au aprobat raportul-sinteză întocmit de Consiliul Național Bisericesc privind activitatea Bisericii din anul trecut. De asemenea, au fost aprobate execuțiile bugetare pentru anul în curs și au formulat propuneri pentru dezvoltarea activităților Bisericii.

Adunarea Națională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale. Este alcătuită din câte trei reprezentanți ai fiecărei eparhii, un cleric și doi mireni, care sunt delegați de adunările eparhiale pe o perioadă de 4 ani. Membrii pot fi validați pentru cel mult două mandate.

