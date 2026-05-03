Familia Regală a României în Suedia: Episcopul Macarie este un exemplu pentru românii din diaspora

Cu acest prilej a fost săvârșită o slujbă de Te Deum. Ierarhul a subliniat că Centrul Episcopal este „un colț de Românie, unde noi ne străduim să dăm o bună și dreaptă mărturie”.

Episcopul Macarie a evidențiat continuitatea legăturilor istorice dintre Casa Regală a României și spațiul scandinav: „Continuați această legătură de suflet a înaintașilor Casei Regale a României și a voievozilor noștri, mulți dintre ei fiind canonizați, fiindu-ne protectori aici, pe tărâmul vikingilor”.

„Dorim să vă spunem că pe durata slujirii noastre ne călăuzim după deviza casei regale: Nimic fără Dumnezeu! Fiindcă nimic nu se poate zidi fără Dumnezeu, nici în familie, nici în comunitate, nici în societate”, a adăugat Preasfinția Sa.

Exemplu pentru românii plecați departe de casă