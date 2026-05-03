Familia Regală a României în Suedia: Episcopul Macarie este un exemplu pentru românii din diaspora

La întâlnire au fost prezenți ambasadorul României în Regatul Suediei, Daniel Ioniță, membri ai Ambasadei Române și ai corpului diplomatic, precum și clerici, tineri și membri ai comunității românești.
Un colț de Românie
Cu acest prilej a fost săvârșită o slujbă de Te Deum. Ierarhul a subliniat că Centrul Episcopal este „un colț de Românie, unde noi ne străduim să dăm o bună și dreaptă mărturie”.
Episcopul Macarie a evidențiat continuitatea legăturilor istorice dintre Casa Regală a României și spațiul scandinav: „Continuați această legătură de suflet a înaintașilor Casei Regale a României și a voievozilor noștri, mulți dintre ei fiind canonizați, fiindu-ne protectori aici, pe tărâmul vikingilor”.
„Dorim să vă spunem că pe durata slujirii noastre ne călăuzim după deviza casei regale: Nimic fără Dumnezeu! Fiindcă nimic nu se poate zidi fără Dumnezeu, nici în familie, nici în comunitate, nici în societate”, a adăugat Preasfinția Sa.
Exemplu pentru românii plecați departe de casă
Majestatea Sa Margareta a transmis un mesaj de bucurie și recunoștință: „Suntem din nou împreună și mulțumim pentru slujbă, pentru cuvintele frumoase și importante și pentru primire și mă bucur foarte mult că am putut să venim”.
Principele Radu al României a vorbit despre unitatea românilor din țară și din afara granițelor, apreciind activitatea misionară din Episcopia Europei de Nord.
„În mod special ne gândim la Episcopia Europei de Nord, datorită extraordinarei energii și efervescențe a Preasfinției Sale Episcopul Macarie, care îmbină atât de binecuvântat spiritualul cu lucrarea pământească. Datorită acestui exemplu, noi avem speranță pentru generația tânără de români care s-au născut în vremuri mai grele și mai departe de casa”.
Preasfințitul Părinte Macarie a oferit Majestății Sale o icoană a Sfintei Cuvioase Parascheva. Românii din Suedia au avut ocazia la final să dialogheze cu membrii Familiei Regale.
