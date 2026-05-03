Ziua Mondială a Libertății Presei 2026: România a urcat în clasamentul global al libertății presei

Ziua Mondială a Libertății Presei este marcată anual la 3 mai. Într-un context global marcat de presiuni asupra jurnalismului, România a urcat cu șase poziții față de anul trecut în clasamentul realizat de organizația Reporteri fără Frontiere (RSF), ajungând pe locul 49.

Tema din acest an a Zilei Mondiale a Libertății Presei – „Modelarea unui viitor pașnic” – subliniază nevoia de a consolida rolul jurnalismului independent într-un context dominat de transformări tehnologice rapide, inclusiv dezvoltarea inteligenței artificiale, și de provocări tot mai complexe pentru ecosistemele informaționale.

Potrivit UNESCO, libertatea de exprimare rămâne esențială pentru construirea unor societăți democratice și reziliente, însă datele recente indică un declin accentuat la nivel global.

Starea globală a libertății presei

Raportul privind tendințele mondiale arată că libertatea presei a scăzut cu aproximativ 10% din 2012, un recul comparabil cu perioadele de instabilitate majoră din secolul 20.

Acest declin este asociat cu o serie de factori interconectați, între care intensificarea conflictelor armate, manipularea informațiilor, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale, scăderea încrederii publice și restrângerea spațiului civic. În același timp, violența împotriva jurnaliștilor rămâne o problemă gravă, în condițiile în care majoritatea cazurilor de asasinate nu sunt sancționate.

Datele RSF arată că starea globală a libertății presei este clasificată, pentru prima dată, drept „situație dificilă”, iar peste jumătate dintre țările lumii fiind încadrate în categorii problematice sau grave. În ultimii 25 de ani, scorul mediu global nu a fost niciodată atât de scăzut.

În paralel, transformările economice din sectorul media afectează sustenabilitatea jurnalismului independent, în contextul în care o mare parte din veniturile din publicitate este concentrată în mâinile marilor platforme digitale. Acest fenomen contribuie la slăbirea independenței redacționale și la creșterea presiunilor economice asupra jurnaliștilor.

Situația din România

În România, deși peisajul mediatic este considerat divers și relativ pluralist, raportul RSF atrage atenția asupra unor vulnerabilități persistente.

Lipsa de transparență în finanțarea mass-media, precum și dificultățile economice ale instituțiilor de presă pot afecta încrederea publicului și calitatea informației.

În acest context, Ziua Mondială a Libertății Presei reprezintă un apel la protejarea jurnalismului independent și la consolidarea unor mecanisme care să asigure accesul liber și echitabil la informație.

Presa bisericească în România

Având în vedere importanța comunicării și a mijloacelor de comunicare în masă, în 2007 Patriarhia Română a înființat Centrul de presă Basilica, pe care l-a proiectat ca mijloc de informare, dar și de formare.

Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române cuprinde cinci componente: Radio Trinitas, Televiziunea Trinitas TV, Agenția de știri Basilica, Publicațiile Lumina și Biroul de presă și relații publice.

Eparhiile au și ele centre de presă. Printre acestea:

portalul ortodox Doxologia.ro al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;

Radio Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului;

Radio Dobrogea al Arhiepiscopiei Tomisului;

Radio Reîntregirea al Arhiepiscopiei de Alba Iulia;

Radio Lumina, postul Episcopiei Severinului și Strehaiei.

În România emit și posturi de radio și televiziune ale altor denominații creștine.

Istoricul Zilei Mondiale a Libertății Presei

Ziua Mondială a Libertății Presei a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU în 1993, ca urmare a unei recomandări adoptate la Conferința Generală UNESCO din 1991.

Aceasta a fost, la rândul ei, un răspuns la un apel al jurnaliștilor africani care, în 1991, au elaborat Declarația de la Windhoek, Namibia.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro