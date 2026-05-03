Să nu lăsăm pe nimeni să rămână singur în suferința sa, a îndemnat PS Paisie Sinaitul la Catedrala Patriarhală

„Să nu lăsăm pe nimeni să rămână singur în suferința sa, în durerea sa”, a îndemnat în Duminica a patra după Paști Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, la Catedrala Patriarhală.

Preasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică despre vindecarea slăbănogului de la Vitezda, evidențiind atât drama singurătății, cât și sensul profund al vindecării aduse de Hristos.

Singurătatea, rezultatul despărțirii de Dumnezeu

Ierarhul a subliniat că suferința acestui om nu era doar trupească, ci și sufletească: „Această mărturisire ne descoperă nu doar boala trupului, ci și o rană mai adâncă – singurătatea acestui om”.

Pornind de la cuvintele slăbănogului – „Doamne, nu am om” – Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a arătat că această stare nu aparține doar trecutului.

„Omul poate fi înconjurat de mulțimi de alți oameni și totuși să rămână singur. Poate avea legături, relații, cunoștințe și totuși să nu aibă comuniune reală cu cineva”.

„Singurătatea nu este doar despre lipsa oamenilor din jur, ci mai ales este vorba despre lipsa comuniunii. Ea apare acolo unde legătura noastră vie cu Dumnezeu slăbește sau se pierde cu totul”, a explicat ierarhul.

Vindecarea este înnoirea vieții sufletului

Vindecarea slăbănogului arată însă că Dumnezeu nu rămâne indiferent în fața suferinței.

„Slăbănogul, care a spus Doamne, nu am om, Îl întâlnește acum tocmai pe Dumnezeu-Omul. Adevărata vindecare nu vine dintr-un loc sau dintr-un moment favorabil, ci din întâlnirea cu Hristos. Porunca pe care o primește atunci slăbănogul este simplă și hotărâtă. Hristos Domnul îi spune: Scoală-te, ia-ți patul tău și umblă”.

„Vindecarea deplină nu înseamnă doar refacerea trupului, ci și înnoirea vieții sufletului. Nu doar ridicarea din pat, ci și ridicarea din păcat”, a subliniat Episcopul vicar patriarhal.

Regula nu este mai presus de om

Totodată, Preasfinția Sa a atras atenția asupra reacției celor din jur, care nu s-au bucurat de minune, ci au judecat formal, deoarece minunea a fost făcută în ziua de odihnă a evreilor: „Există riscul de a pune regula mai presus de om, forma mai presus de conținut, litera mai presus de duh”.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a subliniat că fiecare om este chemat să devină sprijin pentru ceilalți și să păstreze „legătura vie cu Dumnezeu, care este izvorul oricărei comuniuni și al tuturor vindecărilor”.

„Să ne rugăm așadar, Domnului Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, să ne dăruiască și nouă vindecare de neputințele noastre, să ne păzească de însingurarea inimii, să ne facă și pe noi înșine purtător de lumină, purtător de nădejde și ajutor pentru cei din jurul nostru, pentru ca împreună să ne bucurăm de întâlnirea cu El”, a subliniat Preasfinția Sa.

Sf. Irodion de la Lainici

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a subliniat, la finalul slujbei, că un fragment din moaștele Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici, pomenit în această zi, se află la Catedrala Patriarhală și i-a îndemnat pe credincioși să se închine la cinstitele moaște ale sfântului.

„Să ne rugăm Sfântului Cuvios Irodion să ne dăruiască, prin mijlocirea lui către Hristos Domnul, iertarea păcatelor noastre și spor și ajutor în credință și în viața noastră”, a încheiat Preasfinția Sa.

Sfântul Irodion de la Lainici, ucenic al Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, a fost un mare cuvios al secolului al 19-lea, trecut la Domnul în anul 1900. A fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2011.

