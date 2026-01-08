Ultima zi în care se poate vizita Catedrala Națională: Lucrările continuă

Joi este ultima zi în care se mai poate vizita Catedrala Națională, cea mai mare catedrala ortodoxă din lume. De vineri vor continua lucrările la instalațiile din interior.

Va fi reluată și pictarea în mozaic a lăcașului de cult. În prezent, catedrala este pictată în proporție de 70% – aproximativ 16.000 de mp dintr-un total de 25.000.

În perioada 24 decembrie – 8 ianuarie, mii de turiști români și străini au vizitat Catedrala Națională, admirând în special dimensiunile ei și frumusețea picturii în mozaic.

Contribuie la finalizarea mozaicului Catedralei Naționale

Online, direct pe site-ul pictamcatedrala.ro, selectând unul dintre cele două butoane, care vă vor direcționa spre secțiunea de plată cu cardul în moneda aleasă de dumneavoastră, LEI sau EURO.

Direct la orice unitate de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, urmând a primi chitanță personalizată cu mențiunea „Pentru pictura Catedralei Naționale”.

Prin SMS la 8822 cu mesajul Pictura în valoare de 2 EUR (nu se aplică TVA) valabil în: Vodafone, Orange și Telekom.

Prin depunere de numerar sau virament bancar în următoarele conturi BCR ale Patriarhiei Române:

Cont pictura în lei: RO91RNCB0075004895030395

Cont pictura în euro: RO64RNCB0075004895030396

Cont pictură în dolari: RO26RNCB0075004895030110

Prin redirecționarea a până la 3,5% din impozitul pe venit, completând formularul 230.

Alte informații despre pictură

Tel.: 0799.887.955

Email: [email protected]

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu