Patriarhul Daniel: Iisus Hristos ne învață că în orice timp trebuie să săvârșim binele

„Iisus Hristos ne învață că în orice timp trebuie să săvârșim binele, să arătăm oricând iubire milostivă și ajutorare celor suferinzi, bolnavi și singuri”, a subliniat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Patriarhul României a tâlcuit pericopa evanghelică a vindecării slăbănogului de la Vitezda, subliniind importanța iubirii aproapelui indiferent de timp.

„Pentru că în orice timp când arătăm milostivire și bunătate față de cei care au nevoie de ajutorul nostru, noi preamărim pe Dumnezeu cel milostiv și bun”, a afirmat Preafericirea Sa.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat că „iubirea milostivă și smerită a oamenilor față de oamenii aflați în dificultate, este semnul că iubirea milostivă a lui Dumnezeu pentru oameni lucrează tocmai prin oamenii care ajută pe cei aflați în dificultate”.

Răbdare și smerenie pentru vindecare