Patriarhul Daniel: Iisus Hristos ne învață că în orice timp trebuie să săvârșim binele

„Iisus Hristos ne învațăcă în orice timp trebuie să săvârșim binele,să arătăm oricând iubire milostivă și ajutorare celor suferinzi, bolnavi și singuri”, a subliniat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
„Pentru că în orice timp când arătăm milostivire și bunătate față de cei care au nevoie de ajutorul nostru,noi preamărim pe Dumnezeu cel milostiv și bun”, a afirmat Preafericirea Sa.
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat că „iubirea milostivă și smerită a oamenilor față de oamenii aflați în dificultate,este semnul că iubirea milostivă a lui Dumnezeu pentru oameni lucrează tocmai prin oameniicare ajută pe cei aflați în dificultate”.
Răbdare și smerenie pentru vindecare
Patriarhul Daniel a evidențiat că Evanghelia acestei duminici arată iubirea milostivă a lui Hristos față de omul aflat în suferință și singurătate: „Din iubire milostivă față de bolnavul neajutat de oameni, Domnul Iisus merge la scăldătoarea Vitezda pentru a-l vindeca”.
Referindu-se la suferința îndelungată a bolnavului, Preafericirea Sa a arătat că aceasta a fost însoțită de răbdare și smerenie: „38 de ani de suferință fără răzvrătire, de răbdare fără cârtire, de tăcere într-o smerenie și de suferință din cauza paraliziei și a singurătății din cauza nepăsării celor din jur”.
„Deși oamenii care puteau să-l ajute erau mulți, totuși mulțimea lor părea un pustiu spiritual, deoarece egoismul lor a golit de omenie sufletele lor”, a adăugat Patriarhul României.
Legătură între păcat și suferință
Preafericitul părinte Patriarh Daniel a evidențiat și discreția cu care Hristos îndreaptă viața celui vindecat: „Hristos nu-l ceartă, nici nu-l judecă pe bolnav înainte de vindecare, ci mai întâi îl ridică din boală, iar apoi, în templu, îl sfătuiește discret: «Iată, te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuiești»”.
Totodată, Preafericirea Sa a arătat că există uneori o legătură între suferință și pocăință: „Suferința trupului poate schimba și însănătoși sufletul omului în relația lui cu Dumnezeu”.
„Biserica lui Hristos este noua Vitezda, spațiul vindecării sau locul ridicării prin harul vindecător și mântuitor al Sfintelor Taine”, a subliniat Patriarhul Daniel.
La final, Preafericirea Sa a îndemnat la rugăciune către Domnul Iisus Hristos pentru ca „să ajute pe toți cei care suferă, să transforme suferința bolilor în speranță de vindecare și mântuire”.
„Iisus Hristos ne învață că în orice timp trebuie să săvârșim binele, să arătăm oricând iubire milostivă și ajutorare celor suferinzi, bolnavi și singuri”, a subliniat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Patriarhul României a tâlcuit pericopa evanghelică…
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a oficiat duminică, 3 mai 2016, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală. Cu acest prilej, a avut loc și hirotonia întru diacon a teologului Costin-Ciprian Apintiliesei. Foto credit: Basilica.ro /…
Costin-Ciprian Apintiliesei, tânăr teolog premiat de Academia Română, a fost hirotonit diacon duminică la Catedrala Patriarhală, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. Noul slujitor al Bisericii, Costin-Ciprian Apintiliesei,…
„Să nu lăsăm pe nimeni să rămână singur în suferința sa, în durerea sa”, a îndemnat în Duminica a patra după Paști Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, la Catedrala Patriarhală. Preasfinția Sa a…
Ziua Mondială a Libertății Presei este marcată anual la 3 mai. Într-un context global marcat de presiuni asupra jurnalismului, România a urcat cu șase poziții față de anul trecut în clasamentul realizat de organizația Reporteri…