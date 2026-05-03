Un tânăr teolog premiat de Academia Română a fost hirotonit diacon la Catedrala Patriarhală

Costin-Ciprian Apintiliesei, tânăr teolog premiat de Academia Română, a fost hirotonit diacon duminică la Catedrala Patriarhală, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

Noul slujitor al Bisericii, Costin-Ciprian Apintiliesei, este asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și secretar patriarhal la Cabinetul Patriarhal. Diaconul va sluji la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

O jertfă de sine

Preasfinția Sa a subliniat sensul profund al slujirii diaconale: „Nu este un simplu oficiu, o simplă funcție, nici o simplă formalitate, ci este o jertfă de sine”.

Episcopul vicar patriarhal a arătat că diaconia nu trebuie privită doar ca o etapă, ci ca o chemare în sine.

„Diaconia nu trebuie privită doar ca prima treaptă a preoției, ci ca o chemare în sine, o chemare la slujire jertfelnică, la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și la o viață trăită în credință și responsabilitate”.

Deschidere intelectuală remarcabilă

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evidențiat formarea intelectuală și implicarea diaconului Costin-Ciprian Apintiliesei în viața Bisericii: „Părintele Ciprian este un tânăr înzestrat cu o formație teologică foarte solidă și cu o deschidere intelectuală remarcabilă”.

Ierarhul a subliniat parcursul academic al noului slujitor al Bisericii, care a urmat studii teologice la București și la Strasbourg, unde și-a desăvârșit formarea prin studii de master și doctorat. Lucrarea sa doctorală, dedicată teologiei părintelui Dumitru Stăniloae, a fost distinsă de Academia Română în anul 2022.

„Activitatea sa nu se limitează la studiul teologiei, ci arată o preocupare vie pentru legătura dintre teologia academică și viața duhovnicească a Bisericii”, a subliniat Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul.

Familia, sprijin pentru noul diacon

Ierarhul a amintit și faptul că noul diacon și-a întemeiat recent o familie: „Această nouă etapă aduce mai multă responsabilitate, dar și mai multă bucurie și sprijin în slujirea care începe astăzi”.

„Ne rugăm lui Dumnezeu să îi păstreze entuziasmul curat al tinereții și să-i dăruiască înțelepciune, răbdare și statornicie în slujire”, a încheiat Preasfinția Sa.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu