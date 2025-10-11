Ziua Mondială Hospice și a Îngrijirilor Paliative: Accesul universal la aceste servicii începe cu formarea oamenilor

În a doua sâmbătă din luna octombrie este marcată anual Ziua Mondială Hospice și a Îngrijirilor Paliative, ajunsă anul acesta la a 21-a ediție. Tema din 2025 este „Îndeplinirea unei promisiuni: acces universal la îngrijiri paliative”.

Încă mai este de lucru până la îndeplinirea acestei promisiuni. La nivel global, peste 60 de milioane de adulți și copii au nevoie de servicii de îngrijire paliativă în fiecare an. Dar peste 80% din cei care au nevoie de aceste servicii trăiesc în țări cu venituri mici și medii, unde abia 4% din aceste nevoi sunt acoperite.

Iar în țările dezvoltate Alianța Mondială pentru Servicii Hospice și de Îngrijiri Paliative estimează că doar jumătate din nevoia de îngrijiri paliative este satisfăcută.

Biserica este implicată în împlinirea promisiunii de a asigura îngrijiri paliative. Părintele Patriarh Daniel remarca în 2023 că îngrijirile paliative oferă demnitate persoanei umane, indiferent de eficacitatea sau eficiența materială.

Accesul la servicii începe cu formarea specialiștilor

În anul academic 2025-2026, Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universității din București a introdus, în premieră pentru specializarea în Asistență Socială, cursuri de îngrijiri paliative, atât la nivel de Licență, cât și de Master.

Cursurile sunt predate de drd. Adriana Căruntu, coordonatoarea Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie Taumaturgul” al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Astăzi, de Ziua Mondială Hospice și a Îngrijirilor Paliative, ne adunăm nu doar pentru a vorbi despre servicii medicale, ci pentru a reafirma o promisiune profund umană – aceea că fiecare persoană merită alinare, sprijin și demnitate, indiferent de stadiul bolii”, transmite Adriana Căruntu.

„Tema acestui an – Acces universal la îngrijiri paliative – ne invită să privim dincolo de infrastructură și resurse, pentru că accesul universal nu începe în spitale, ci în sălile de curs. Nu putem oferi îngrijire paliativă de calitate fără oameni bine pregătiți, fără asistenți sociali, medici, psihologi și voluntari care să înțeleagă complexitatea emoțională și socială a suferinței.”

Educația este cheia prin care putem transforma compasiunea în competență și speranța în acțiune, mai spune Adriana Căruntu, cadru didactic asociat la Facultatea de Teologie din București.

„Acces universal la îngrijiri paliative înseamnă mai mult decât paturi în spitale – înseamnă oameni pregătiți să aline, să înțeleagă, să însoțească. Pentru ca fiecare pacient să fie îngrijit cu demnitate, fiecare asistent social trebuie să aibă acces la formare și educație universitară în domeniul îngrijirii paliative.”

Exemplu de bună practică

Adriana Căruntu estimează că, la nivelul Capitalei, în următorii ani, cel puțin 200–250 de studenți în Asistență socială ar trebui să beneficieze anual de cursuri dedicate îngrijirii paliative la nivel de licență și master, sa fie realizate parteneriate între universități, centre de cercetare și instituții specializate precum Centrul „Sfântul Nectarie”.

„Această investiție în educație nu este doar o inițiativă la nivelul Capitalei, ci un model replicabil – un pas concret către o rețea națională de formare universitară în îngrijiri paliative pentru asistenții sociali”, spune ea.

Modelul de la București poate deveni un exemplu pentru întreaga țară, putând fi extins treptat în toate județele – acolo unde comunitățile au nevoie de profesioniști care să aducă nu doar ajutor, ci și speranță, adaugă Adriana Căruntu.

Centre de paliație înființate de Biserică

Fundația Bucuria Ajutorului a Arhiepiscopiei Bucureștilor a înființat în Capitală Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie Taumaturgul”, unde au primit îngrijiri mii de pacienți, majoritatea oncologici.

Un centrul similar, ocrotit de același sfânt vindecător, se află la Cluj-Napoca, înființat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. În prezent, în eparhie se mai construiesc un alt centru de paliație la Bistrița și Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” de la Sânnicoară, județul Cluj, dedicat copiilor cu boli cronice progresive.

Episcopia Maramureșului și Sătmarului lucrează și ea la un proiect similar, iar o clădire monument istoric din patrimoniul Arhiepiscopiei Aradului va deveni sediul unui centru de îngrijiri paliative.

Cum poți ajuta

Donează

Pentru centrul de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Bucureștilor: 4 euro pe lună trimițând SMS cu textul NECTARIE la 8864

Pentru centrul de îngrijiri paliative pediatrice al Arhiepiscopiei Clujului: 2 euro pe lună trimițând SMS cu textul JOY la 8845

Fii Ambasador al Sănătății în București

Scrie la adresa: [email protected]

Foto credit: Freepik