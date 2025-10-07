Facultatea de Teologie din București introduce un curs de îngrijiri paliative pentru viitorii asistenți sociali

Începând din anul universitar 2025-2026, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a introdus în programa de Licență și Master cursuri despre îngrijirile paliative destinate viitorilor asistenți sociali.

Astfel, la nivel de Licență, studenții Specializării de Teologie Ortodoxă – Asistență Socială urmează timp de un semestru cursul de Asistență socială în Îngrijiri Paliative, susținut de Adriana Căruntu, cadru didactic asociat și doctorand la Școala Doctorală de Asistență Socială din cadrul Universității din București.

Pentru studenții de la Masterul „Teologia și misiunea socială a Bisericii”, Adriana Căruntu, care lucrează de 19 ani în domeniu, gestionând Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a elaborat un curs de Leadership în Îngrijiri Paliative.

Acesta nu se bazează doar pe experiența sa, ci și pe studiile urmate la Academia Europeană de Îngrijiri Paliative. „Nu avem posibilitatea să oferim servicii de calitate fără educație și fără formare în domeniu”, subliniază Adriana Căruntu.

Cursul de Leadership în Îngrijiri Paliative se va finaliza cu realizarea de către studenți a unui proiect în domeniu. Scopul este ca viitorii lideri, indiferent că vor fi preoți, asistenți sociali sau psihologi, să poată implementa un astfel de proiect în beneficiul comunității.

Premieră în formarea academică a asistenților sociali

Conducerea Facultății de Teologie din București a înțeles această nevoie, inclusiv faptul că nu poate fi vorba doar despre un curs opțional, ci despre unul care face parte din programa academică de bază.

„În Asistența socială nu este implementat învățământul în Îngrijiri Paliative la nivel universitar, deși există servicii de îngrijiri paliative și activitate în acest domeniu încă din anul 1990. Astfel, acest curs apare după 35 de ani de paliație în România”, remarcă Adriana Căruntu.

„După 1989, treptat, au început să apară furnizori care oferă asistență medicală sub formă de Îngrijiri Paliative și, dacă pentru introducerea acestor studii în învățământul medical s-a luptat cu succes Centrul de Educație și Resurse în Îngrijiri Paliative Brașov, pe partea de Asistență Socială, la nivel național, cursurile introduse la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București reprezintă o premieră.”

Părintele Profesor Nicușor Beldiman, directorul Departamentului de Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, a înțeles impactul educațional și social al introducerii noii discipline și s-a implicat atât pe parte administrativ-instituțională, cât și prin susținere morală și duhovnicească.

„Aș vrea să-i mulțumesc pentru susținere Părintelui Profesor Nicușor Beldiman, care a avut încrederea de a propune conducerii facultății ca această instituție academică să împărtășească acest demers de formare în domeniul îngrijirilor paliative a viitorilor asistenți sociali”, spune Adriana Căruntu.

Biserica, implicată în dezvoltarea serviciilor sociale

Din septembrie 2025, Adriana Căruntu reprezintă Arhiepiscopia Bucureștilor atât în Grupul tehnic de lucru pentru elaborarea unei propuneri de strategie națională de paliație și îngrijiri paliative la domiciliu, grup înființat de Ministerul Sănătății, cât și în grupul de lucru Task Force in Social Work din cadrul Asociației Europene de Îngrijiri Paliative.

Nu întâmplător Biserica este deschizătoare de drumuri în instituționalizarea domeniului Îngrijirilor Paliative, spune Adriana Căruntu. „Am putea spune că Biserica Ortodoxă Română este promotorul educației, că sprijină atât elevii, cât și studenții pentru toate categoriile de formare și de educație.”

Profesoara spune că și-ar dori pe viitor introducerea de astfel de cursuri și în alte facultăți și universități.

„Sper ca, pas cu pas, cu ajutorul Conducerii Facultății de Teologie Ortodoxă din București, să reușim să introducem aceste cursuri și în celelalte facultăți de teologie din țară. Cred că școala de asistență socială din România a atins un moment istoric prin acest prim pas, iar efectele se vor multiplica în viitor prin implicarea preoților, a conducerii Facultății de Teologie și a tuturor celor care își doresc să schimbe ceva și să ajute sistemul de asistență socială din România”, spune Adriana Căruntu.

Pionierat: Omul sfințește locul

În perspectivă, profesoara își propune să se implice în introducerea unui întreg program de master în îngrijiri paliative pentru asistenții sociali. Modelul său personal este Doamna Cicely Saunders, care a dezvoltat domeniul Îngrijirilor paliative în Marea Britanie prin vocația și implicarea personală. „Într-adevăr, omul sfințește locul”, spune drd. Adriana Căruntu.

„Este foarte important să iubești ceea ce faci, pentru ca rezultatele să aibă cu adevărat impact în comunitate. Doresc ca prin implicarea mea în îngrijiri paliative și educație să devin o fereastră deschisă către cunoaștere, compasiune și credință — un model pentru viitorii asistenți sociali care slujesc aproapelui.”

„Nimic nu poate să dăinuie și să aibă un impact mai mare decât ceea ce lasă un om în urma lui prin exemplu personal”, adaugă Adriana Căruntu. „Încerc și eu să fiu un pionier în învățământul de paliație și mă bucur mult că Biserica Ortodoxă Română îmi oferă această șansă, deschizând mereu noi drumuri în slujirea aproapelui.”

Carte de vizită

Adriana Căruntu a absolvit în 2017 programul de leadership „European Palliative Care Academy” al Academiei Europene de Paliație, un proiect educațional desfășurat în comun de: Spitalul Universității din Köln, Germania; King’s College London din Marea Britanie; Universitatea „Nicolaus Copernicus” din Torun, Polonia; și Hospice Casa Speranței din Brașov, România.

Cu acest prilej, a dezvoltat o Programă de consiliere psihologică în domeniul îngrijirilor paliative, care reprezintă o lucrare inovatoare în domeniul educațional din România.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu