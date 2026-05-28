Preoții nemțeni care se ocupă cu activitățile de cateheză vor avea ghid metodologic și grup de sprijin

Preoții nemțeni responsabili cu activitățile de cateheză vor elabora un ghid metodologic și vor înființa un grup de sprijin și schimb de experiență, pentru a face activitățile cât mai interesante pentru tinerii cărora li se adresează.

Deciziile au fost luate în urma unei întâlniri de lucru organizate luni de Biroul de Catehizare al Arhiepiscopiei Iașilor și coordonate de părintele inspector Bogdan Racu.

Găzduit de Mănăstirea Pângărați, evenimentul a reunit preoții implicați activ în activitatea catehetică din cele patru protopopiate ale județului Neamț, cărora li s-au alăturat părintele Neculai Axentioi, protopop de Târgu Neamț, și părintele Camelian Liviu Gurbet, protopop de Roznov.

Evaluare și modele de bună practică

Participanții au analizat situația reală a catehezei parohiale din fiecare protopopiat nemțean, au venit cu metode testate de ei și au menționat nevoile prioritare în comunitățile lor, punându-se astfel bazele unei strategii ancorate în realitatea parohiilor.

Un punct central l-a constituit și prezentarea proiectului câștigător al etapei eparhiale a Concursului Național Catehetic 2026. Preotul coordonator a oferit o mărturie valoroasă despre impactul pe care proiectele structurate îl au în viața parohiei.

S-a decis alcătuirea unui volum care va reuni toate catehezele realizate în cadrul acestui concurs, la faza pe protopopiat, lăsând astfel o moștenire scrisă și un reper pentru viitor.

Concluzii

Au fost stabilite o serie de rezultate și instrumente practice de lucru:

Harta reală a catehezei: o cartografiere la nivelul județului Neamț, pentru a ști exact câte parohii au activitate constantă și care necesită sprijin.

o cartografiere la nivelul județului Neamț, pentru a ști exact câte parohii au activitate constantă și care necesită sprijin. Ghidul metodologic: realizarea unui ghid dedicat preotului, menit să arate cum poate fi transformată cateheza dintr-o simplă transmitere de informații într-o experiență vie și profundă.

realizarea unui ghid dedicat preotului, menit să arate cum poate fi transformată cateheza dintr-o simplă transmitere de informații într-o experiență vie și profundă. Îndrumar pentru Taina Spovedaniei .

. Rețea de comunicare și sprijin: crearea unui canal digital de comunicare rapidă pentru partajarea imediată de schițe de cateheză, bibliografie și resurse.

crearea unui canal digital de comunicare rapidă pentru partajarea imediată de schițe de cateheză, bibliografie și resurse. Bibliotecă de specialitate: alcătuirea unei baze de date (letrice și digitale) care să cuprindă bibliografie și lucrări de specialitate esențiale pentru proiectele catehetice viitoare.

„În ceea ce mă privește, am privit această întâlnire ca pe un real izvor de inspirație și un sprijin puternic pentru activitatea mea viitoare”, a declarat la final părintele Ioan Nemțanu de la Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” din Țolici, jud. Neamț.

„Pentru mine, dialogul deschis cu ceilalți confrați, sub îndrumarea și coordonarea invitaților noștri, a fost o confirmare a faptului că provocările misiunii noastre pot fi depășite mult mai ușor prin comuniune și sfătuire reciprocă.”

