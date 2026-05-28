Capela Maternității Polizu din Capitală și-a serbat hramul: Numeroși credincioși s-au închinat la moaștele Sf. Ioan Rusul

Capela Maternității „Gheorghe Polizu” din Capitală și-a serbat hramul miercuri, de sărbătoarea Sfântului Ioan Rusul. Numeroși credincioși s-au închinat la un fragment din moaștele sfântului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți la altarul exterior special amenajat pentru sărbătoarea lăcașului de cult.

„Sfântul Ioan Rusul, prin multele sale minuni pe care le face la rugăciunea credincioșilor, ajută necontenit pe toți cei care cer ajutorul și sprijinul”, a mărturisit un credincios, pentru Trinitas TV.

Printre pelerini s-au aflat și familii care au fost ajutate de Sfântul Ioan Rusul să poată da naștere pruncilor.

„Venim aici an de an cu recunoștință, cu credință, cu bucurie, împreună cu familia, pentru orice mulțumire, pentru a ne ruga în continuare”.

Ajutor pentru familii

Preotul Nicolae Florin Gheorghe, care slujește la capela spitalului de 27 de ani, a mărturisit că a întâlnit mii de familii ajutate de Sfântul Ioan Rusul să poată avea copii.

„În acest loc, multe mame au găsit mângâiere și ajutor după ce s-au rugat Sfântului Ioan Rusul. Sfântul Ioan a făcut atât de multe lucruri minunate în această comunitate în acest spital și multe din viitoarele mămici vin aici să mulțumească sfântului, pentru că, atunci când li s-a spus că nu pot avea copii, Sfântul nu a fost de acord și a zis: ba, se poate! Ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu”, a spus părintele.

La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru cei trecuți la viața veșnică.

Sursă foto: Facebook / Capela Maternității Polizu