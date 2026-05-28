Mănăstirea Sihăstria Râșcăi va găzdui un simpozion despre căsătorie și viața de familie în gândirea Sfinților Părinți

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, Simpozionul Național „Căsătoria și viața de familie în gândirea Sfinților Părinți. Exigențe morale, funcții pedagogice și implicații ecleziologice”.

Evenimentul se va desfășura în perioada 4-5 iunie 2026, la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava.

Simpozionul își propune să reunească clerici, teologi, dar și cadre didactice și elevi, care vor putea explora exigențele etice formulate de Sfinții Părinți cu privire la viața conjugală, precum și funcțiile pedagogice ale învățăturii patristice.

„Vor fi analizate fundamentele antropologiei teologice patristice, în cadrul căreia identitatea soțului și a soției se conturează ca expresie a comuniunii și a iubirii trinitare, precum și implicațiile ecleziologice ale familiei, înțeleasă ca spațiu al viețuirii în Hristos, ca biserică domestică și ca loc al formării continue în credință”, transmite Pr. Ciprian Blaga, consilier eparhial la Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

Foto credit: Stefancelmare.ro (tablou votiv cu Sf. Ștefan cel Mare și familia în biserica Mănăstirii Pătrăuți)