Hram la mănăstirea giurgiuveană Sf. Ioan Rusul: PS Ambrozie i-a îndemnat pe credincioși să privească înlăuntrul lor

Episcopul Ambrozie al Giurgiului i-a îndemnat pe credincioși să privească înlăuntrul lor miercuri, la hramul Mănăstirii „Sf. Ioan Rusul” din Slobozia, județul Giurgiu.

„Momentele acestea de participare la hramuri, cum este acesta, al Sfântului Ioan Rusul, ne fac pe fiecare dintre noi să privim către interiorul nostru, către viața noastră, să vedem dacă, într-adevăr, cum spuneam mai înainte, cuvintele Evangheliei, cuvintele lui Hristos, se regăsesc în viețile noastre și sunt împlinite de către noi”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Ne gândim fiecare dintre noi în ce măsură cuvintele lui Hristos, prin glasul Sfintei Evanghelii, se regăsesc și în viețile noastre, sunt împlinite în viețile noastre, ale familiilor noastre, ale copiilor noștri și nepoților noștri.”

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară al mănăstirii, împreună cu Arhim. Teodor Șerban, starețul sfântului așezământ și vicar eparhial, cu Arhim. Mihail Muscariu, Exarhul mănăstirilor din Episcopia Giurgiului, cu părinți de la Centrul Eparhial și clerici invitați.

Credincioșii au putut cinsti un fragment din Moaștele Sfântului Ioan Rusul păstrat în patrimoniul mănăstirii.

În partea a doua a zilei, la Mănăstirea „Sf. Ioan Rusul”, s-a constituit și noua Adunare Eparhială pentru mandatul 2026-2030.

Mănăstirea „Sfântul Ioan Rusul” a fost înființată în 2008 pe ruinele unei foste unități a Poliției de Frontieră Giurgiu, fiind primul așezământ monahal din țară construit în cinstea Sfântului Ioan Rusul, sfânt militar.

Foto credit: Episcopia Giurgiului