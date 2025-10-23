Proiect de prevenire a violenței domestice încheiat în Mitropolia Basarabiei: 10 preoți au promovat mesajul în comunități

10 preoți din Mitropolia Basarabiei au fost formați să contribuie la prevenirea și combaterea violenței domestice printr-un proiect implementat de Misiunea Socială Diaconia.

Timp de un an, preoții implicați în proiect au participat la instruiri și conferințe dedicate prevenirii violenței în familie, iar, ulterior, au organizat discuții cu enoriașii și enoriașele din comunitățile lor.

Bilanțul activităților a fost prezentat la un eveniment final care a reunit reprezentanți ai Mitropoliei Basarabiei, ai autorităților publice, ai organizațiilor internaționale și de caritate.

Între aceștia s-au remarcat Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud și Igor Belei, Directorul Executiv al Misiunii Sociale Diaconia a Mitropoliei Basarabiei.

Participanții au apreciat implicarea Bisericii în promovarea și menținerea unor relații familiale armonioase, bazate pe respect și sprijin reciproc.

Proiectul „Dragostea pentru aproapele: Împuternicirea comunității religioase pentru prevenirea violenței în familie în comunitățile rurale”, implementat în colaborare cu UN Women Moldova și UNFPA Moldova, a făcut parte din programul regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței bazate pe gen”, finanțat de Reprezentanța Uniunii Europene în Republica Moldova.

Un alt rezultat al proiectului va fi elaborarea ghidului pentru preoții din Patriarhia Română referitor la problematica violenței în familie.

Acesta va fi creat de Federația Filantropia a Patriarhiei Române împreună cu Misiunea Socială Diaconia. Autorul curriculei pentru preoți va fi Părintele Ciprian Ioniță, Consilier Patriarhal Coordonator și Președintele Federației Filantropia.

Foto credit: Misiunea Socială Diaconia