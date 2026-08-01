Universitatea din Montreal i-a acordat Nadiei Comăneci titlul de Doctor Honoris Causa

Universitatea din Montreal i-a acordat vineri Nadiei Comăneci titlul de Doctor Honoris Causa. „Aceasta este a zecea mea medalie olimpică”, a declarat campioana, care are în palmares nouă medalii olimpice, dintre care prima obținută chiar la Montreal.

„Parcursul ei excepțional, marcat de numeroase succese internaționale, precum și angajamentul său susținut față de mișcarea olimpică și dezvoltarea gimnasticii, continuă să inspire generații de sportivi din întreaga lume”, au transmis reprezentanții universității.

Prezentă la Montreal pentru cea de-a 50-a aniversare a Jocurilor Olimpice, Nadia Comăneci a primit distincția în cadrul unei ceremonii desfășurate la Centrul de Educație Fizică și sport a Universității din Montreal (CEPSUM), alături de copiii care participau la o tabără de zi inspirată din universul olimpic.

Figură legendară a gimnasticii artistice și simbol al Jocurilor Olimpice, la doar 14 ani, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istorie care a obținut nota perfectă de 10,00 la Jocurile Olimpice de la Montréal din 1976, redefinind pentru totdeauna standardele acestui sport.

Anul 2026, când se împlinesc 50 de ani de la aurul obținut cu nota 10 la Montreal, a fost declarat în România drept Anul Nadia Comăneci.

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Foto credit: Ambasada României în Canada (deschidere articol)