Un club de gimnastică din Bruxelles găzduiește o expoziție de benzi desenate dedicate Nadiei Comăneci

Institutul Cultural Român din Bruxelles a anunțat recent prelungirea perioadei în care se poate vizita expoziția de benzi desenate dedicată Nadiei Comăneci.

Aceasta va putea fi vizitată până în data de 1 iulie 2026 la L’Ancienne de Saint-Gilles, club istoric belgian de gimnastică fondat în 1878.

Expoziția „Nadia Comăneci – o poveste desenată” include cele mai bune 20 de lucrări ale copiilor români participanți la a șasea ediție a Olimpiadei de Benzi Desenate, un concurs inițiat de artistul și profesorul Mihai Ionuț Grăjdeanu și dedicat anul acesta gimnastei Nadia Comăneci.

Vernisaj

Vernisajul a avut loc în 29 mai, în paralel cu Gala Nadia de la București și în preajma Zilei Copilului.

Au vorbit Excelența Sa Andreea Păstârnac, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Belgiei, Corina Panaitopol, directoarea Institutului Cultural Român din Bruxelles, și Jean Spinette, primarul orașului Saint-Gilles.

Alocuțiunile au fost urmate de o demonstrație de gimnastică oferită de tinere sportive.

Expoziția poate fi vizitată la adresa: L’Ancienne de Saint-Gilles, Rue du Métal 40, 1060, Saint-Gilles, Bruxelles. Este deschisă de luni până vineri, între orele 8:30 -16:30 și 17:00 – 22:00, sâmbătă de la 9:00 la 19.00, iar duminica între 9:00 și 15:00.

Foto credit: ICR Bruxelles