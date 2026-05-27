Banca Națională a României dedică monedă omagială Nadiei Comăneci

Banca Națională a României (BNR) dedică o monedă omagială Nadiei Comăneci.

Instituția va pune în circulație joi, 28 mai 2026, o monedă din aur, una din argint și una din tombac cuprat – dedicate momentului istoric din 18 iulie 1976, când, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice feminine.

Emisiunea poartă titlul „50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, iar valorile nominale ale celor trei versiuni ale monedei sunt de 100 lei, 10 lei, respectiv 1 leu.

Aversul monedei din aur o prezintă pe gimnastă la finalul exercițiului, iar pe revers este reprezentată Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale, numărul gimnastei și nota afișate pe tabela electronică oficială.

Monedele sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Tirajele sunt de 200 de piese pentru monedele din aur, 1.000 de piese pentru monedele din argint și 2.000 de piese pentru monedele din tombac cuprat.

Lansarea lor în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.

— BNR (@bnr_ro) May 26, 2026

Foto: Nadia Comăneci la Universiada de la București (1981). Credit: Agerpres