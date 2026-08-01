Pentru a finanța achiziția unei biserici, românii din Donauwörth învață management comunitar și fundraising

Parohia Ortodoxă „Sf. Treime, Sf. Cuv. Teodora de la Sihla” și „Sf. Mc. Afra” din Donauwörth, Germania, a primit de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) un ajutor de 1,2 milioane de lei pentru achiziția unei biserici proprii. Dar comunitatea se responsabilizează pentru a asigura și prin forțe proprii sustenabilitatea efortului financiar.

Astfel, cel puțin trei persoane din comunitate vor fi formate pentru a gestiona responsabil resursele, a dezvolta proiecte, a atrage finanțări și a menține activitățile comunitare. Pentru ca achiziția bisericii să fie sustenabilă pe termen lung, parohia are nevoie de o echipă capabilă să realizeze aceste lucruri.

Până la 15 octombrie 2026, membrii comunității care manifestă dorință și aptitudini vor participa la workshopuri în care vor fi prezentate alternative de finanțare pentru proiectele parohiei, metode de accesare a acestora și dezvoltarea de evenimente generatoare de resurse. Domeniile vizate sunt: sustenabilitate, management comunitar, fundraising, comunicare și organizare de evenimente.

Proiectul are ca scop păstrarea identității românești

Proiectul finanțat de DRP, care include achiziționarea propriului lăcaș de cult și formarea abilităților de fundraising a unor membri ai comunității, este implementat în perioada ianuarie-decembrie 2026 și se intitulează „Credință și identitate românească”.

Obiectivul general al proiectului este păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din Germania, precum și întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din diaspora. Beneficiari sunt românii din localitățile germane Donauwörth, Nördlingen și Dillingen.

Imobilul pentru noua biserică a fost deja identificat. Cei care vor să ajute la achiziție găsesc mai multe detalii pe pagina de Facebook a parohiei sau direct la părintele paroh Ioan Cătălin Pintilie.

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Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord