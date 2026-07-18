Sala de gimnastică „Nadia Comăneci” a fost inaugurată la Otopeni: O investiție pentru tineretul de astăzi

Sala de gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni, jud. Ilfov, a fost inaugurată sâmbătă, informează Agerpres. Nadia Comăneci, prezentă la eveniment, a subliniat că noua bază sportivă este „o investiție pentru tineretul de astăzi”.

Clădirea a fost realizată de Fundația Ion Țiriac, iar construcția a început în octombrie 2025. În sală se vor putea antrena gratuit aproximativ 600 de copii în fiecare săptămână.

Nadia Comăneci a afirmat că inaugurarea are o semnificație aparte, deoarece a avut loc chiar în ziua în care s-au împlinit 50 de ani de la performanța realizată la Jocurile Olimpice de la Montreal.

„Mi-am văzut întreaga viață prin acest film și cu emoție am privit această fetiță care a crescut aici, s-a dezvoltat aici, a avut opțiuni să facă sport și este excepțional să văd asemenea sală care s-a ridicat în câteva luni, fără să cred că așa ceva se poate face într-un timp atât de scurt”, a spus fosta gimnastă.

O construcție simbolică

Referindu-se la rolul noii săli, Nadia Comăneci a subliniat importanța accesului copiilor la sport: „Pe lângă faptul că este o construcție măreață, este și simbolică. Am bucuria să o văd cât sunt în viață, pentru că multe lucruri se fac după ce persoana respectivă nu mai există. Și foarte mulți copii nu știu dacă acea persoană a fost reală sau nu”.

„Nu este doar o clădire, este un viitor și o șansă a copiilor să trăiască istoria pe care am trăit-o și noi acum 50 de ani. Cred că este extrem de necesar ca acești copii să poată să facă orice fel de sport. Este locul în care toți copiii din România să își găsească visul, așa cum noi l-am găsit la Montreal în 1976”, a spus fosta mare sportivă.

Cu prilejul inaugurării a fost dezvelită și o statuie care o reprezintă pe Nadia Comăneci în momentul final al exercițiului de la bârnă.

„Statuia este fantastică. Am apucat să o văd înainte. Seamănă foarte bine și cu fața mea și este simbolică pentru ceea ce s-a întâmplat la Montreal. Mi se pare că această ieșire de la paralelă este și un simbol al libertății, reprezintă ceea ce înseamnă a zbura către ceva”, a declarat fosta sportivă.

Sute de copii se pot antrena gratuit

Ion Țiriac a afirmat că sala reprezintă un omagiu adus performanței Nadiei Comăneci: „Ne plătim tributul, noi, românii, pentru că acum 50 de ani, o fătucă care nu avea încă 15 ani, în mai puțin de un minut, după mii și mii de ore de muncă asiduă, a devenit regina lumii”.

„Noi, românii, am considerat că la 50 de ani îi datorăm și noi ceva. Nadia, cadoul făcut de tine nu se compară cu nimic”, a adăugat omul de afaceri.

Fondatorul Fundației Ion Țiriac a precizat că sala va putea primi sute de copii în mod gratuit și a îndemnat la dezvoltarea mai multor proiecte similare: „Mâine dimineață, în această sală vom avea 300 de copii. La următoarea selecție, când Nadia va avea timp și plăcerea să facă o selecție, sigur mai putem primi încă 300”.

Ne provoacă să ținem ritmul cu ei

La inaugurare a participat și premierul interimar Ilie Bolojan, care a vorbit despre rolul muncii și al sacrificiului în obținerea performanței.

„Niciodată performanța nu ține doar de talent, ține de muncă, ține de sacrificii, ține de efort și oamenii care fac performanță funcționează pentru noi ca niște locomotive, ne provoacă să ținem ritmul cu ei”.

La eveniment au fost prezenți campioni olimpici, foști sportivi de performanță și reprezentanți ai autorităților. Sala a fost inaugurată în contextul declarării anului 2026 ca „Anul Nadia Comăneci”, amintind de performața realizată de fosta mare sportivă la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal, Canada, din 1976.

Foto credit: Facebook / Guvernul României