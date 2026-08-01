Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte formează caractere într-o nouă tabără de leadership

Tabăra „Tânăr și Lider” a Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte (ATOR BM) se desfășoară la Brebu Nou, județul Caraș-Severin, în perioada 28 iulie- 3 august 2026. Participă 30 de tineri din mai multe județe care își doresc să afle ce înseamnă leadershipul bazat pe valori creștine.

Ediția din această vară se concentrează pe activități specifice unei tabere de vară pentru tineri – provocări de echipă, cunoaștere și descoperire, drumeții și explorarea zonei Parcului Național Semenic-Cheile Carașului și a împrejurimilor.

Pe lângă acestea, participanții iau parte la dialoguri pe teme de actualitate cu invitați inspiraționali și la momente de reflecție despre viitorul asociației și rolul ei în cultivarea voluntariatului din regiune. Unul dintre invitați a fost Emanuel Buta, fost președinte al ASCOR Iași, în prezent director de program la Departamentul de Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.

Tineri care formează tineri

Tabăra de formare de lideri este concepută și coordonată de Anita Radics, tânără formată în cadrul asociației.

„Tânăr și Lider a pornit din dorința de a le arăta tinerilor din Banatul de Munte că pot fi mai mult decât cred ei înșiși”, explică Anita Radics.

„Anul acesta sărbătorim, de fapt, două lucruri deodată: cinci ediții ale acestei tabere și zece ani de ATOR Banatul de Munte, iar tot ce vom face în tabăra aceasta de la Brebu Nou va fi o mulțumire adusă tuturor celor care au crezut, alături de noi, în puterea tinerilor de a schimba o comunitate și o încredințare că vom continua să investim în tineri și să formăm noi generații.”

Tabăra face parte din proiectul „ATOR BM – 10 ani de cultură, educație și spiritualitate în Caraș-Severin”, cofinanțat de Consiliul Județean Caraș-Severin și organizat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, în contextul aniversării a 10 ani de activitate neîntreruptă a asociației.

Foto credit: ATOR Banatul de Munte