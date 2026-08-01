Episcopul Macarie la începutul postului: Să-i încredințăm Maicii Domnului familiile noastre

„Să-i încredințăm Maicii Domnului familiile noastre, copiii și tinerii, părinții și bătrânii, pe cei bolnavi și singuri, casele, călătoriile, grijile, încercările și toate nevoile noastre”, transmite Episcopul Macarie al Europei de Nord într-un mesaj la începutul Postului Adormirii Maicii Domnului.

Ierarhul îi îndeamnă pe credincioși să citească Paraclisul Maicii Domnului acasă sau să participe la slujbele Bisericii, unde se va cânta această rugăciune pe tot parcursul postului.

„Vă îndemn ca, în fiecare seară, să ne adunăm în biserici și în casele noastre și să citim Paraclisul Maicii Domnului, cerându-i Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să ne fie ocrotitoare, mijlocitoare, întărire în încercări și călăuzitoare către Fiul ei, Domnul nostru Iisus Hristos”, transmite Preasfinția Sa.

„În acest post, să o rugăm pe Maica Domnului să ne învețe tăcerea care ne limpezește, smerenia care ne înălță, ascultarea care naște pace și iubirea jertfelnică. Ea să ne ajute să-L purtăm și noi pe Hristos în inimile noastre și să-L mărturisim printr-o viață curată, pașnică și milostivă.”

Rugăciuni ascultate

Părintele episcop îi asigură pe credincioși că toate rugăciunile lor către Maica Domnului sunt ascultate:

„Să ne așezăm cu smerenie sub Sfântul Ei Acoperământ, având nădejdea că nicio lacrimă vărsată înaintea icoanei sale și nicio rugăciune rostită cu credință nu rămân neauzite.”

De asemenea, ierarhul ne sfătuiește „să nu privim postul doar ca pe o înfrânare de la anumite mâncăruri, ci ca pe o chemare la curățirea inimii”.

„Să postim nu doar cu trupul, ci și cu gândurile, cu privirea, cu vorbele și cu toate simțurile noastre. Să ne ferim de judecarea aproapelui, de mânie, de răutate și de cuvântul care rănește. Să iertăm, să ne împăcăm, să ne rugăm mai stăruitor și să ne apropiem cu dragoste de cei singuri, bolnavi, întristați sau aflați în nevoi.”

Mesajul Preasfințitului Părinte Macarie se încheie cu binecuvântări și urări de bine pentru toți credincioșii aflați pe calea acestui post.

Anul 2026 a fost declarat Anul omagial al pastorației familiei creștine în Biserica Ortodoxă Română.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord