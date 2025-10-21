Tehnică modernă și confecții metalice estetice în Catedrala Națională (pdf)

Cu cinci zile înainte de sfințirea picturii Catedralei Naționale, Basilica.ro publică ultimul din seria de pliante realizate de Arhiepiscopia Bucureștilor cu acest prilej.

Acesta este dedicat anumitor aspecte tehnice de pe parcursul realizării edificiului, fără a epuiza provocările pe care inginerii au fost nevoiți să le depășească prin inovații tehnice sau folosirea de mașini mari, spre exemplu: reducerea riscului de balans la un cutremur de grad maxim de la 120 cm la doar 30 cm, fiindcă edificiul nu putea fi secționat cu rosturi de tasare; folosirea unei macarale cu capacitate de 600 tone la instalarea crucii de pe turla mare; folosirea a 45.000 de metri cubi de schelă de la interior, a cărei demontare a durat 3 săptămâni.

Redăm în continuare textul pliantului, care poate fi descărcat de mai jos și în format *pdf.

Tehnică modernă și confecții metalice estetice în Catedrala Națională

Realizarea Catedralei Naționale nu a reprezentat doar un proiect spiritual de anvergură, ci și o demonstrație de forță inginerească și de îndemânare artistică.

De la structuri colosale la detalii de finețe, metalul a marcat atât etapele constructive, cât și arhitectura interioară a lăcașului de cult. Deși îl percepem adesea ca un material rece și industrial, în mâinile meșterului și cu viziunea artistului, metalul poate deveni purtător de căldură și semnificație spirituală.

Schela temporară de la interiorul turlei principale

Un capitol important al construirii catedralei l-a constituit schela metalică temporară, ridicată în interiorul turlei principale – turla Pantocrator, locul pe care Părintele Patriarh Daniel îl numește și „turnul de rugăciune”, fiind cel mai înalt punct al edificiului bisericii, de unde rugăciunile se înalță către Dumnezeu.

Privită de jos, structura crea un culoar înalt care a luat forma unei cruci, simbolizând ascensiunea rugăciunii către cel mai înalt punct al catedralei. Această schelă a fost necesară pentru montarea, la 106 metri înălțime, a icoanei Mântuitorului „Atotțiitorul”.

Timp de șase luni, artiștii au lucrat de pe ea la asamblarea celor 2.400 de kilograme de piese de mozaic, aduse din Italia, ce compun opera de peste 150 de metri pătrați. Demontarea ulterioară a schelei a dezvăluit reprezentarea iconografică a chipului Mântuitorului.

TECU-GOLD: Aliaj special din cupru pentru acoperiș

Turlele și acoperișul sunt învelite cu aproape 20.000 de metri pătrați de tablă dintr-un aliaj special de cupru, denumit comercial TECU-GOLD, unul dintre cele mai rezistente ca durată de viață dintre toate sistemele de învelitori din lume, îndeplinind condițiile de versatilitate, de aplicare a unor tehnologii care să asigure învelitorii o durată de viață de sute de ani fără a fi nevoie de intervenții decât în situații foarte rare, ținând cont de înălțimea acoperișului.

7 tone are crucea de pe turla principală

La exterior, pe turla principală, la o înălțime de aproximativ 130 de metri, a fost montată în aprilie 2025 o cruce metalică cu o înălțime de 7 metri și o greutate de 7 tone.

A fost o operațiune de o complexitate extremă, care a necesitat o planificare de un an și jumătate, fiind folosită o macara specială, șenilată, cu o capacitate de 600 de tone și un braț de 147 de metri cu 12 metri prelungitor.

Circulație pe verticală accesibilă persoanelor cu dizabilități

Pentru a facilita accesul la diversele niveluri ale edificiului, catedrala este dotată cu galerii interioare, scări și opt lifturi moderne. Acestea din urmă asigură o circulație verticală fluidă, în special pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilități.

O scară elicoidală metalică asigură accesul la punctul de interes reprezentat de circuitul exterior de la cota +91 de metri, un balcon panoramic (Belvedere) ce înconjoară cupola turlei principale, oferind o priveliște unică asupra Bucureștiului, o caracteristică întâlnită și la marile catedrale europene.

Candelabrele

Iluminatul interior este asigurat de o serie de candelabre monumentale, realizate de firma austriacă Orion Grup. Cele din abside au un diametru de 6 metri, iar cel principal, montat în turla Pantocrator, atinge 7 metri.

Acestea sunt fabricate din alamă masivă (cu elemente de conectare din oțel), un material tradițional pentru obiectele de cult, apreciat pentru aspectul său nobil și durabilitate. Designul lor, cu îngeri purtând câte trei lămpi, reprezintă Biserica luminată de harul Sfintei Treimi.

Obiectele liturgice

La Atelierele Patriarhiei Române s-au realizat din metal prețios și obiectele liturgice necesare: chivotul de mari dimensiuni după macheta Catedralei Naționale, seturile de sfinte vase, crucile, sfeșnicele, evangheliile, precum și racla ce adăpostește moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României.

Candelele din argint masiv, de 9 kilograme, au fost executate în cizelură cu modele brâncovenești.

Descarcă pliantul în format *pdf aici.

Donează

Online, direct pe site-ul pictamcatedrala.ro, selectând unul dintre cele două butoane, care vă vor direcționa spre secțiunea de plată cu cardul în moneda aleasă de dumneavoastră, LEI sau EURO.

Direct la orice unitate de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Române urmând a primi chitanță personalizată cu mențiunea „Pentru pictura Catedralei Naționale”.

Prin SMS la 8822 cu mesajul Pictura în valoare de 2 EUR (nu se aplică TVA) valabil în: Vodafone, Orange și Telekom.

Prin depunere de numerar sau virament bancar în următoarele conturi BCR ale Patriarhiei Române:

Cont pictura în lei: RO91RNCB0075004895030395

Cont pictura în euro: RO64RNCB0075004895030396

Cont pictură în dolari: RO26RNCB0075004895030110

Prin redirecționarea a până la 3,5% din impozitul pe venit, completând formularul 230.

Alte informații despre pictură

Tel.: 0799.887.955

Email: [email protected]

Vezi și

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene (deschidere articol)