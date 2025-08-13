De hramul istoric, la Mănăstirea Putna va fi sfințit un nou paraclis: Program

Mănăstirea Putna din județul Suceava își serbează hramul istoric vineri, de sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului”. Din programul liturgic anunțat de obște pentru perioada 14-17 august face parte și sfințirea unui nou paraclis al sfântului așezământ.

Sărbătoarea va începe în dimineața zilei de joi, 14 august, cu aducerea spre închinare a moaștelor Sfântului Ierarh Iacob Putneanul în baldachinul special amenajat din incinta mănăstirii. Seara, credincioșii vor participa la Slujba Privegherii, în cadrul căreia se va cânta Prohodul Maicii Domnului.

Slujire în sobor de ierarhi și clerici

Ziua hramului, vineri, 15 august, va fi marcată de Sfânta Liturghie arhierească, la care vor sluji Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, împreună cu Preasfințiții Părinți Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Seara va fi oficiată Privegherea în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni și a Sfinților ctitori ai Mănăstirii Putna.

Sărbătoarea va continua sâmbătă, 16 august, cu Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Preasfințitul Părinte Veniamin. În continuare, așa cum prevede rânduiala în mănăstirile istorice, a doua zi după hram se va sluji parastasul pentru ctitorii mănăstirii.

Seara, pelerinii vor lua parte la Privegherea pentru Duminica a 10-a după Rusalii, în cadrul căreia se va pune și slujba înnoirii bisericii. Această slujbă specială este oficiată în ajunul zilei în care urmează a se sfinți o nouă biserică.

Sfințire de paraclis

Duminică, 17 august, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar de la ora 16:00 va avea loc sfințirea paraclisului din cadrul ansamblului gospodăresc-agricol al mănăstirii, situat în comuna suceveană Gălănești.

Noul paraclis este pus sub ocrotirea Acoperământului Maicii Domnului și a Sfântului Mucenic Trifon și este al doilea sfânt lăcaș din cadrul mănăstirii care este sfințit în acest an.

Cu prilejul hramului mic, după sărbătoarea Sf. Ștefan cel Mare, la Putna a fost sfințit Paraclisul „Sf. Nicolae” din cadrul Arhondaricului mănăstirii. Părintele Stareț, Arhim. Melchisedec Velnic, a anunțat atunci că obștea își propune să finalizeze și să sfințească în total trei paraclise proprii în acest an, dedicat Centenarului Patriarhiei Române.

Construită între 1466 și 1469 de către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare ca necropolă pentru familia domnească, Mănăstirea Putna rămâne de peste cinci veacuri un far al credinței, culturii și identității românești.

