PS Ioan Casian a participat la reuniunea responsabililor pentru capelanii militari din Canada

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a participat la ședința Comitetului interreligios al responsabililor pentru capelanii militari (ICCMC) din cadrul Forțelor Armate Canadiene, desfășurată la Borden, provincia Ontario.

La reuniunea din perioada 28-29 mai au participat reprezentanți ai mai multor confesiuni creștine, tradiții religioase și spirituale. Preasfințitul Părinte Ioan Casian a reprezentat Conferința Episcopilor Ortodocși din Canada (CCOB).

În cadrul lucrărilor, Oficiul Capelanului General a prezentat un plan de modernizare a instituției capelanului militar, axat pe dezvoltarea competențelor de leadership, eficientizarea proceselor administrative și extinderea bazei de recrutare.

Dialog cu autoritățile militare

Participanții au subliniat însă că evaluarea capelanilor nu trebuie limitată la criterii tehnice sau administrative. Potrivit concluziilor reuniunii, a fost evidențiată necesitatea unei evaluări care să ia în considerare și dimensiunea profundă a vocației, formarea caracterului (smerenie, curaj, autenticitate) și reziliența pastorală.

Un alt punct important al discuțiilor a vizat relația instituțională dintre ICCMC, structurile militare și Oficiul Capelanului General.

Participanții au semnalat necesitatea unei colaborări mai strânse și mai transparente, propunând stabilirea unor protocoale clare de consultare și comunicare periodică, organizarea unor întâlniri regulate între conducerile executive și reînnoirea Memorandumului de Înțelegere cu Ministerul Apărării Naționale al Canadei.

Standarde de selecție pentru preoți capelani

De asemenea, au fost analizate noile standarde de selecție pentru capelanii militari, care urmăresc reducerea barierelor culturale și definirea unui cadru echitabil de competențe, bazat pe educație, experiență practică și aptitudini relaționale.

În dialog cu Asociația Canadiană de Îngrijire Spirituală (CASC), participanții au discutat și despre raportul dintre formarea teologică tradițională și terapia psiho-spirituală contemporană, fiind evidențiată necesitatea unor standarde profesionale și acreditări academice clare.

Lucrările s-au încheiat cu alegerea noii echipe de conducere a ICCMC și stabilirea calendarului viitoarelor întâlniri.

Foto credit: Facebook / Episcopia Canadei