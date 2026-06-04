Nadia Comăneci a fost omagiată de Romfilatelia printr-o emisiune de mărci poștale

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la performanța obținută de către Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice din 1976, Romfilatelia i-a dedicat gimnastei o emisiune de mărci poștale.

Pachetul filatelic conține două mărci poștale în valoare de 9 și 16 lei, o coliță dantelată cu o valoare nominală a timbrului de 27 lei și o coliță nedantelată cu suma de 32 lei. Acesta mai conține și o mapă filatelică în contextul celebrării performanțelor obținute de Nadia Comăneci.

Produsul va fi prezentat și în cadrul Expoziției Filatelice Mondiale Boston 2026, la care România este reprezentată de Romfilatelia și Poșta Română.

Emblemă a gimnasticii

Nadia Comăneci rămâne o personalitate emblematică a gimnasticii mondiale, fiind cel mai de seamă sportiv român din istoria timpurilor, care fost înscris în International Gymnastics Hall of Fame, în anul 1993.

În vara anului 1976, când Nadia Comăneci avea doar 14 ani, impresiona lumea sportului la Montreal, la Jocurile Olimpice. Emoția acestui moment a fost marcată de afișajul electronic, care avea doar trei spaţii pentru afişarea notelor, aşa că pe ecran a apărut nota 1.00, în loc de nota 10.

„În timp ce-mi făceam încălzirea pentru bârnă, pe panoul electronic s-a afişat nota. Un 1.00. Am continuat să mă încălzesc fără să-mi pese de ce se întâmplase, concentrată asupra următorului exerciţiu. Béla a venit lângă mine şi l-am întrebat: Dom’profesor, e într-adevăr un zece? Zâmbetul i s-a lăţit de la o ureche la cealaltă şi a zis că da”, a mărturisit campioana.

Nadia Comăneci a vorbit și despre tainele care au contribuit la realizarea unui asemenea succes: „Prima notă de 10.00 nu a fost doar un moment din cariera mea. A fost rezultatul unei școli, al unor antrenori dedicați și al unei țări care m-a format. Mă bucur ca acest an să fie dedicat nu doar trecutului, ci mai ales viitorului gimnasticii românești și copiilor care intră astăzi într-o sală de sport cu un vis.”

De-a lungul carierei, gimnasta a câștigat trei medalii de aur, o medalie de argint și una de bronz.

Pentru a marca cinci decenii de la momentul istoric de la Montreal, anul 2026 a fost declarat Anul Nadia Comăneci.

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Sursă foto: Romfilatelia