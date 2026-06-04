Eroii Revoluției de la 1848 au fost comemorați într-o parohie din județul Alba

Eroii Revoluției de la 1848 au fost comemorați marți în parohia Dumbrava din județul Alba.

Manifestările au debutat cu oficierea Sfintei Liturghii, în prezența autorităților locale și a numeroși credincioși. La finalul slujbei a fost oficiat un parastas pentru eroii martiri.

„Comunitatea locală îmbracă straie de sărbătoare pentru a păstra vie memoria celor 200 de bărbați uciși în timpul Revoluției Române de la 1848”, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Evenimentul a marcat atât cinstirea memoriei eroilor neamului, cât și un moment important din viața comunității locale, sfințirea noii capele construite în apropierea lăcașului de cult.

Edificiul a fost ridicat pentru a răspunde unei nevoi importante a comunității, oferind familiilor îndoliate un spațiu adecvat pentru privegherea și pomenirea celor adormiți.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei

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