În Cimitirul Bellu vor fi montate noi panouri cu hărți care să ajute la identificarea mormintelor

În Cimitirul Bellu vor fi montate noi panouri cu hărți care să ajute la o mai bună identificare a mormintelor.

Noile hărți vor ajuta vizitatorii cimitirului să găsească mai ușor mormintele a 100 de mari personalități.

Printre personalitățile incluse se numără cântăreți, arhitecți, personalități cu blazon, medici, militari, profesori și mulți alții.

Potrivit Cimitirul Bellu – Muzeu în aer liber, hărțile includ și zona Bellu Catolic, marcată cu o culoare diferită.

Localizare pe hartă este exactă, iar panourile dispun de un cod QR care duce către o listă cu toate personalitățile din cimitir.

Foto credit: Ziarul Lumina