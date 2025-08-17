Credința noastră trebuie să fie îmbrăcată mereu în haina dragostei, spune IPS Atanasie

„Credința noastră, mică sau mare, puțină sau multă, trebuie să fie îmbrăcată mereu și în haina dragostei”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord duminică la Mănăstirea Putna.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Arhim. Melchisedec Velnic, starețul obștii și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, și cu părinți din obște. De asemenea, la momentul rânduit din slujbă, l-a hirotoniot ieromonah pe Ierod. Ambrozie Gavrilă, monah putnean.

În cuvântul de învățătură, Părintele Arhiepiscop Atanasie a oferit repere spirituale pentru înțelegerea Evangheliei Vindecării copilului lunatic, vorbind despre credință și dragoste în relația cu Dumnezeu.

Prin ce se aseamănă Moise cu Hristos

„Cred, Doamne, ajută necredinței mele! Oare de câte ori nu spunem și noi același lucru în fața lui Hristos, Care se coboară din munte spre pământ, o adevărată preînchipuire a coborârii din cer spre cele lumești – asemenea lui Moise, care s-a coborât din Sinai, ca să aducă Tablele Legii unui popor care nu a avut răbdare nici 40 de zile, ci și-a îndreptat privirea spre idolatrie!” a exclamat ierarhul.

„Și, așa cum Moise s-a coborât dintru slava cu care a fost cuprins acolo pe munte, slava Dumnezeirii, slava harului, purtând Tablele Legii, așa și Mântuitorul Hristos se coboară de pe Tabor în mijlocul unui popor plin de neputință.”

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a subliniat că „taina pe care o îmbrățișează Moise este tocmai cea a asumării, a Crucii înainte de Cruce”, atunci când profetul îi spune lui Dumnezeu că, dacă îi va șterge pe evreii idolatri din Cartea Vieții, să-l șteargă și pe el.

„Iată taina creștinismului înainte de creștinism, taina Crucii înainte de Cruce, taina de a îmbrățișa durerea poporului și de a lua păcatul celuilalt, păcatul aproapelui, înainte de a fi descoperit Mântuitorul Hristos, prin Noul Legământ, care este Legea dragostei”, explicat ierarhul.

„Și același lucru îl face Domnul Hristos. El cel care vede neputința poporului, o ia asupra sa, de unde și a doua vestire a Patimilor, a Sfintelor Pătimiri, care ne este descoperită de această binecuvântată Evanghelie.”

Ce munte poate mișca credința

În continuare, părintele arhiepiscop a vorbit despre afirmația Mântuitorului Iisus Hristos referitoare la credința cât un bob de muștar care ar putea mișca un munte.

„Dar care este acest munte?” se întreabă ierarhul, care oferă și răspunsul: Sf. Ioan Gură de Aur spune că este vorba despre muntele necredinței noastre. „Și tocmai acest munte Dumnezeu vrea să-l mute, vrea să-l zdrobească, vrea să-l înlăture, să-l dea deoparte, ca să putem să trăim în credința cea aducătoare de mântuire.”

„Mâna care l-a scos pe Petru din marea învolburată, mâna care l-a scos pe Adam și pe Eva din iad, este mâna care astăzi îl scoate pe acest tânăr din adâncul suferinței și a bolii și îl readuce spre viață, spre înviere, spre har, spre împărăție, spre lumină, spre viață întru mântuire”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie.

„Aceeași mână este și mâna preotului, care pogoară pruncul de fiecare dată în apa Botezului, care reprezintă o cufundare întru cele mai de jos ale pământului, și apoi îl ridică sus, întru înălțime, înviere, naștere din nou prin apă și prin duh, taina vieții care ni se descoperă iarăși.”

Credință și dragoste

Astfel, Evanghelia acestei duminici ne descoperă o taină pe care suntem chemați să o trăim în modul pe care ni-l prezintă Sf. Ap. Pavel în Epistola I către Corinteni: „De aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt”.

De aceea, credința noastră trebuie să fie îmbrăcată mereu în haina dragostei, a adăugat Părintele Arhiepiscop Atanasie.

„Căci dragostea este cea care iartă, dragostea este cea care îndelung rabdă, dragostea este cea care vindecă, dragostea este cea care dăruiește învierea aproapelui, dragostea este cea care zdrobește muntele necredinței noastre, dragostea este cea care descoperă puterea harului și puterea vieții, dragostea este cea care dă rost vieții noastre”, a încheiat Preasfinția Sa.

„Deci, în această duminică binecuvântată, să îmbrăcăm și noi, la îndemnul Sfântului Apostol Pavel, haina dragostei care cu adevărat plinește credința noastră și ne arată pe noi fii ai Învierii, fii ai credinței, fii ai lui Dumnezeu.”

Programul liturgic la hramului istoric la Mănăstirii Putna s-a încheiat duminică seară, după sfințirea paraclisului din cadrul ansamblului gospodăresc-agricol al Mănăstirii Putna de la Gălănești, județul Suceava.

Toate slujbele au fost transmise în direct pe canalele de Facebook și Youtube ale mănăstirii.

Foto credit: Youtube / Mănăstirea Putna