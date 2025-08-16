Pomenirea ctitorilor Putnei: Sf. Ștefan cel Mare a făcut din ea început al iubirii față de Dumnezeu

„Sfântul Ștefan cel Mare a făcut din Putna un început al iubirii față de Dumnezeu”, a spus Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, sâmbătă, când părinții din obște au făcut pomenirea ctitorilor.

La finalul slujbei de pomenire, părintele arhimandrit a citit un emoționat mesaj adresat peste timp marilor ctitori ai mănăstirii.

„Mănăstirea noastră, Putna, este în întregime rodul iubirii acestor oameni cu inima largă, care s-au sfințit prin dragostea lor față de Dumnezeu. Marele ei ctitor, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, când a zidit această mănăstire, parcă a vrut să-și verse toată iubirea și recunoștința sa față de Preabunul Dumnezeu, Care i-a stat mereu alături”, a spus Sfinția Sa.

Putna „a deschis șiragul de ctitorii prin care sfântul voievod s-a asemănat cu Dumnezeu prin felul în care și-a iubit poporul său”.

Ctitorul se ridică deasupra timpului

„Aceste ctitorii au întregit cuvântul bun cu care inima sa i-a răspuns lui Dumnezeu, ca și cum pe el l-a întrebat Hristos Domnul, vă amintiți atunci cu Petru: Ștefane, mă iubești tu mai mult decât toți ceilalți voievozi? Păstorește oile Mele”, a continuat starețul Putnei.

„Răspunsul a venit repede din partea sfântului, fără șovăială și deplin, cu dărnicie mare, de care, iată, ne bucurăm și astăzi împreună, căci astfel este un adevărat ctitor.”

„El se ridică deasupra timpului și chiar deasupra lumii, deși dovezile iubirii lui rămân în mijlocul lumii ca niște mărgăritare, comoară de mult preț, dovadă a faptului că prin el Dumnezeu Însuși lucrează, adunându-ne în jurul acestui sfânt cu totul aparte”, a mai spus Arhim. Melchisedec Velnic.

Părintele stareț a subliniat că un ctitor „devine mărturia vie a faptului că Dumnezeu ne iubește și o face cu toată veșnicia Lui”.

Cea mai mare ctitorie: omul

Starețul Mănăstirii Putna a ținut însă să sublinieze că „cea mai mare ctitorie este tot omul. Căci cum Îi poți dovedi lui Dumnezeu că-L iubești, dacă nu iubim pe oamenii pentru care El și-a vărsat scump sângele Său?”

„A investi în oameni, ca să folosim o expresie actuală, este, de fapt, adevărata ctitorie. Pacea și liniștea pe care sfântul voievod le-a apărat de dragul poporului său au deschis calea pe care au pășit apoi ceilalți ctitori, ceilalți domni și voievozi.”

Monahul, ctitor al isihiei

Părintele arhimandrit a adăugat un scurt omagiu și pentru își fac lucrarea de ctitorie în tăcere, adică monahii, viețuitorii mănăstirii.

„Ei nu sunt trecuți în pomelnicele ctitorești, căci ctitoria lor este isihia, liniștea, în rugăciune, rugăciunea în tăcere și de aceea unei astfel de ctitorii îi șade bine doar întru smerenie, acest veșmânt al lui Dumnezeu cu care monahilor, acestor bravi ostași ai lui Hristos, le-a plăcut să se înveșmânteze, căci haina monahală, haina neagră, nu înseamnă altceva decât haina renunțării – a renunțării la voia proprie, a renunțării la tot ceea ce lumea oferă”, a spus starețul Putnei.

„Astăzi, aducând prinos acestor plăcuți ai lui Dumnezeu, ctitori din veac ai acestei mănăstiri și ai neamului nostru, ne simțim mângâiați de Dumnezeu, Care privește spre ei cu bucurie.”

„Ne simțim ridicați de dragul lor deasupra timpului și de aceea cu dragoste și sfântă îndrăzneală ne adresăm și noi tuturor astfel: Vouă, tuturor, ctitorilor de atunci și din vechime, acum și de oricând, vă dăruim acum întreaga noastră recunoștință și acest cuvânt vă este dedicat în întregime. Vă prețuim și ne plecăm întru smerenie”, a continuat Sfinția Sa.

„Nădăjduim ca Dumnezeu, Care ne-a dat acest dar de a fi în ctitoria voastră, a acestor sfinți strămoși, nu ne va despărți pe noi de vederea voastră nici în veșnicie, atunci când, la vremea potrivită, vom fi chemați.”

Premii pentru voluntarii taberei de la Schitul Salaș

Slujirea a fost urmată de un scurt moment de recunoștință pentru tinerii voluntari care organizează Tabăra „Mai aproape de cer” de la Schitul Salaș al Mănăstirii Putna, ajunsă anul acesta la a cincea ediție.

Voluntarii sunt coordonați de prof. Vasile Schipor, director adjunct la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, care a avut și inițiativa organizării taberei pentru copiii din localitățile sucevene izolate situate în preajma Schitului Salaș.

Seria de manifestări prilejuite de hramul istoric al Mănăstirii Putna continuă sâmbătă seară cu slujba Privegherii, la care se adaugă slujba înnoirii bisericii, oficiată în ajunul sfințirii unei noi biserici.

Duminică, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar de la ora 16:00 va avea loc sfințirea paraclisului din cadrul ansamblului gospodăresc-agricol al mănăstirii, situat în comuna suceveană Gălănești.

Toate slujbele sunt transmise live pe Facebook și Youtube.

Foto credit: Mănăstirea Putna