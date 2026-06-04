Facultatea de Teologie din Iași va organiza un program de master pentru abordarea interdisciplinară a adicțiilor

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași va organiza, începând cu anul universitar 2026–2027, Programul de master „Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor”.

Aceasta vine după hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a aprobat miercuri înființarea noului program de studii.

Părintele Cezar Paul Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie din Iași, a explicat pentru Basilica.ro că noul program propune o abordare interdisciplinară, adaptată provocărilor actuale ale societății.

„Noul program de studii de master în domeniul Asistență Socială oferă o abordare interdisciplinară care îmbină teologia, asistența socială, chimia, psihologia și consilierea, prin participarea unor cadre didactice din domeniile de studii amintite”.

Dorința Bisericii de a-i ajuta pe cei cu adicții

Potrivit preotului, obiectivul principal al programului este formarea unor specialiști capabili să ofere sprijin persoanelor afectate de diferite forme de dependență.

„Prin formarea unor profesioniști capabili să sprijine persoanele afectate de dependențe, programul își propune să răspundă provocărilor sociale actuale și să contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor de asistență și consiliere în domeniul adicțiilor”.

„Faptul că acest demers a primit și aprobarea Sfântului Sinod demonstrează dorința și preocuparea Bisericii, prin instituțiile de învățământ superior, de a oferi un răspuns la una dintre problemele stringente cu care se confruntă societatea contemporană, cea a dependenței”, a subliniat pr. Cezar Paul Hârlăoanu.

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Foto credit: Facebook / Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași