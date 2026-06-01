De Sfânta Treime, Centrul de Presă Basilica continuă misiunea de a transmite viața Bisericii

De sărbătoarea Sfintei Treimi, Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române reafirmă misiunea de a transmite viața Bisericii și de a promova valorile credinței în spațiul public.

Toate componentele Centrului de Presă Basilica sunt așezate sub ocrotirea Preasfintei Treimi, onorând numele trinitar purtat de Radio Trinitas și Trinitas TV. În același duh, cotidianul Patriarhiei Române este pus sub semnul luminii, iar agenția de știri, asemenea întregului centru de presă, poartă numele latin al Bisericii – Basilica.

Deși unele dintre componentele sale au o existență mai îndelungată, Centrul de Presă Basilica a fost înființat la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în data de 27 octombrie 2007.

Biroul de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române, creat în anul 1990, asigură comunicarea oficială a Patriarhiei Române cu instituțiile media și opinia publică.

Radio Trinitas

Radio Trinitas, fondat la Iași în aprilie 1998, transmite astăzi pe zeci de frecvențe terestre, online și prin satelit, fiind una dintre cele mai importante platforme media ortodoxe din spațiul românesc.

În luna februarie a acestui an, postul de radio al Patriarhiei Române a lansat platforma asculta.radiotrinitas.ro, o aplicație web care oferă o experiență fluidă, rapidă și intuitivă direct din browserul oricărui dispozitiv, fie că este vorba despre telefon, tabletă sau calculator.

Gândită ca o aplicație modernă de tip Single-Page App (SPA) și Progressive Web App (PWA), aceasta vine în completarea aplicațiilor Radio Trinitas deja existente pentru sistemele de operare Android și iOS.

Ziarul Lumina

Ziarul Lumina, care a depășit pragul a două decenii de existență, rămâne unul dintre puținele cotidiene tipărite din România și este completat de săptămânalul Lumina de Duminică și revista Vestitorul Ortodoxiei.

Prima ediție a fost publicată în 7 februarie 2005, în semn de omagiu adus de Patriarhul Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, Patriarhului Teoctist, care împlinea 90 de ani în aceeași zi.

Cotidianul Patriarhiei are o medie lunară de aproximativ 22 de mii de copii difuzate pe apariție. Este tipărit la Imprimeria Pharos a Patriarhiei Române – din 2015 în policromie totală, iar din 2021 în format de 16 pagini. Începând din 2010, materialele apar integral și online, la ZiarulLumina.ro.

Agenția de știri Basilca

Înființată în anul 2007, Agenția de știri Basilica este singura agenție de știri aparținând unei Biserici Ortodoxe Autocefale și publică zilnic informații despre viața Bisericii din țară și din diaspora, fiind un reper al presei ortodoxe și al comunicării digitale creștine.

Prin site-ul basilica.ro și prezența activă pe principalele platforme sociale, agenția contribuie la comunicarea valorilor credinței ortodoxe și la conectarea comunităților românești din întreaga lume.

Agenția poate fi urmărită pe paginile de Facebook, X, Instagram, Pinterest, precum și pe canalele de Telegram și Whatsapp.

Trinitas TV

Lansată în anul 2007, Trinitas TV transmite evenimente religioase, culturale și educaționale și realizează documentare și emisiuni dedicate vieții bisericești.

Potrivit listei must-carry publicate de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), Trinitas TV ocupă în prezent locul al șaselea la nivel național, fiind unul dintre cele mai urmărite posturi tematice din România și cel mai bine clasat canal de televiziune cu profil religios.

Dezvoltarea prezenței media a Patriarhiei Române a continuat și prin lansarea, în noiembrie 2025, a platformei Trinitas Film, prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume. Platforma oferă acces la o vastă arhivă de producții audiovizuale cu caracter religios, cultural și educațional.

Disponibilă online la adresa www.trinitas.film, precum și prin aplicații dedicate pentru dispozitive Android și iOS, Trinitas Film urmează să fie extinsă și pentru televizoarele inteligente.

