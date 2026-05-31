Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Sfintei Treimi

Luni, de sărbătoarea Sfintei Treimi, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Balș din județul Botoșani.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, și cu Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala Rusă din Viena.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Biserica „Sf. Nectarie Taumaturgul” din Novara, Italia.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Surpatele din județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Treime” – Ionești, din comuna Buzoești, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Mănăstirea Podul Bulgarului din județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea Buciumeni din județul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Stanbridge, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Mănăstirea Văcăreștii Noi din județul Constanța.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Breaza din județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Strehaia din județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Treime” – Roșu din Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în Parohia „Sfânta Treime” din Caracal, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Sfânta Treime” din Jijila, județul Tulcea

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Paraclisul Episcopal „Soborul Sfinților Apostoli și Sfântul Apostol Timotei” din cadrul Reședinței Episcopale din Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Växjö, Suedia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Columba” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Mănăstirea Radu Vodă din București.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Biserica „Sfânta Treime” – Pădureni, din comuna Grajduri, județul Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Treime” de la Soporu de Câmpie, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sf. Cruce și Sf. Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Moișeni, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel” din Cenicientos, Spania.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord