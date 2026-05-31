Unitatea Ortodoxiei este menținută prin harul Sf. Duh, a spus PS Paisie Sinaitul la Paraclisul Catedralei Naționale

Ierarhul a explicat semnificația teologică a sărbătorii Cincizecimii, evidențiind lucrarea Duhului Sfânt în istoria mântuirii și în viața Bisericii.

„La Cincizecime, Duhul Sfânt Se pogoară în chip de limbi ca de foc peste Sfinții Apostoli, întemeind în chip văzut Biserica, Trupul tainic al lui Hristos. Duhul Sfânt Se pogoară peste fiecare credincios prin Taina Sfântului Botez și prin celelalte Sfinte Taine ale Bisericii”.

Sf. Duh ne ajută în credință

Preasfinția Sa a subliniat că lucrarea Duhului Sfânt este esențială pentru viața duhovnicească a fiecărui creștin.

„Lucrarea Duhului Sfânt în noi cunoaște trepte de dezvoltare. Ea ne ajută să creștem în credința și dragostea noastră față de Dumnezeu și să ne împotrivim păcatului. De la credința începătoare, prin râvnă și voință, ajutați de Duhul Sfânt, ne înălțăm la o credință și dragoste tot mai înaltă față de Dumnezeu”.

„Fără puterea Duhului, adică fără Cincizecime, Biserica nu ar fi luat ființă concret și nu ar fi durat în istorie. Puterea prin care Evanghelia, adică Învățătura lui Hristos, s-a propovăduit și a rodit în lume, este puterea Duhului Sfânt, nu a noastră, a oamenilor”, a subliniat Episcopul vicar patriarhal.

Biserica, locul manifestării lucrării Sf. Duh

Referindu-se la rolul rugăciunii în viața Bisericii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a subliniat că Duhul Sfânt lucrează acolo unde există credință vie și rugăciune curată.

„Biserica, Trupul tainic al lui Hristos, este locul și mediul de manifestare a lucrării Duhului Sfânt între oameni și în oameni, pentru că ea este locul rugăciunii, iar Duhul Sfânt Se pogoară și lucrează acolo unde este rugăciune curată și credință vie”.

Totodată, Preasfinția Sa a atras atenția asupra importanței comuniunii liturgice și a rugăciunii săvârșite în Biserică: „Duhul Sfânt a coborât peste comunitatea Bisericii primare adunați în rugăciune, la frângerea Pâinii. Rugăciunea comună a Bisericii, în frunte cu Sfânta Liturghie, Îl aduce mai curând pe Duhul Sfânt în mijlocul oamenilor”.