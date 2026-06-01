De Ziua Copilului celebrăm și Ziua Mondială a Părinților

Un fapt mai puțin cunoscut este că, în data de 1 iunie, celebrăm nu doar Ziua Internațională a Copilului, ci și Ziua Mondială a Părinților, instituită de Organizația Națiunilor Unite în 2012.

Și Biserica Ortodoxă Română are o zi dedicată atât copiilor, cât și părinților: prima duminică din luna iunie, instituită în 2009.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de Ziua Copilului, în care subliniază importanța familiei creștine pentru creșterea și educarea copiilor.

Patriarhul Daniel subliniază importanța familiei

„Între taina Bisericii și taina familiei există o legătură profundă (cf. Efeseni 5, 32). Familia este biserica de acasă, după expresia Fericitului Augustin, prima școală a credinței, în care copilul începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toți oamenii și în care învață iubirea filială și fraternă în Hristos”, afirmă Părintele Patriarh Daniel.

„Anul 2026, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al pastoraţiei familiei creștine, ne invită la o reflecție profundă asupra modului în care sfințenia poate odrăsli în cadrul căminului familial, transformând casa fiecărui credincios într-un spațiu al credinței și al iubirii darnice.”

Patriarhul României amintește că familia creștină este chemată să redescopere modele de viață sfântă în numeroase familii sfinte din istoria Bisericii, în care s-au învățat și s-au practicat virtuțile creștine: rugăciunea stăruitoare, răbdarea, iertarea, ajutorarea celor aflați în nevoi, discernământul, iubirea jertfelnică.

Despre Ziua Copilului

Ziua Internațională a Copilului a fost instituită în 1925, la prima conferință de la Geneva dedicată bunăstării copiilor. Este marcată în aproximativ 50 de state în data de 1 iunie, iar alte peste 100 de țări o celebrează la date diferite.

În România, în 2016, Parlamentul a instituit Ziua Copilului ca zi națională și zi liberă legală. Decizia a venit după o campanie inițiată de Radio Itsy Bitsy, care a culminat cu o inițiativă a Parlamentului Copiilor.

Foto credit: Magnific