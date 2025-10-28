Ședință solemnă a Sf. Sinod: Patriarhul Ecumenic îndeamnă Biserica Ortodoxă Română să lucreze la unitatea lumii ortodoxe

„Întotdeauna au fost legături strânse, fraterne și foarte bune, între cele două Biserici” – a Constantinopolului și a României, a subliniat Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, marți, când a participat la Ședința Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

„Îndemnul Nostru către Sfânta Biserică Ortodoxă Română este ca întotdeauna să contribuie și să mențină aceste bune relații și să lucreze la unitatea lumii ortodoxe”, a mai spus Patriarhul Ecumenic.

Sesiunea Solemnă a Sfântului Sinod a fost dedicată aniversării a 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și a Centenarului Patriarhiei Române – care s-au realizat prin binecuvântarea Patriarhiei Ecumenice.

„Niciodată Biserica Constantinopolului nu a înțeles poziția sa ca fiind mai mare în drepturi, ci doar ca una de slujire a celor mai mici”, a spus Sanctitatea Sa Bartolomeu I.

„Astfel, când se constata că erau create condițiile potrivite pentru buna rânduială a provinciilor bisericești, Biserica Mamă folosea cu bucurie posibilitățile existente pentru a le da libertate în viața lor internă, bucurându-se ca o mamă de maturizarea și înaintarea fiilor săi.”

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a apreciat vizita pe care a făcut-o în România, a 12-a făcută în calitate de Patriarh Ecumenic și a 14-a, dacă sunt socotite și vizitele din perioada când era Mitropolit de Filadelfia.

„Această vizită de cinci zile și întâlnirea Noastră față către față cu siguranță că va contribui la întărirea și realizarea unor relații și mai armonioase între cele două Biserici”, a menționat Sanctitatea Sa.

Autocefalie și comuniune spirituală

„Suntem recunoscători că Sanctitatea Sa ne-a onorat cu prezența și cu conlucrarea, cu sinergia aceasta, cooperarea între Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română într-un moment de mare solemnitate, Centenarul Patriarhiei Române și 140 de ani de autocefalie”, a spus Patriarhul României.

„Mulțumim Sanctității Sale și pentru faptul că arată o grijă deosebită pentru a chema toate Bisericile Ortodoxe Surori la unitate, la comuniune și reamintește că autocefalia nu este autosuficiență, izolare, ci cooperare și comuniune spirituală.”

„În plus, dorim să mulțumim Sanctității Sale și pentru modul în care are grijă de românii ortodocși din Turcia – de la Constantinopol și din alte părți ale Turciei”, a adăugat Preafericirea Sa.

„Aceasta este o mare încurajare pentru românii ortodocși din Constantinopol, unde Sanctitatea Sa a oferi un lăcaș liturgic pentru comunitatea română din Istanbul – vechea biserică ortodoxă a Sf. Mucenițe Paraschevi și a Sf. Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu.”

Legături neîntrerupte

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că între Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română a existat cooperare și în vremuri dificile, cum a fost momentul când Patriarhul Ecumenic Athenagoras l-a întâmpinat pe Patriarhul Justinian în Sfântul Munte Athos și l-a invitat să trimită monahi români care să înnoiască obștile athonite, deși în România era la conducere regimul comunist ateist.

De asemenea, Patriarhul României a mulțumit încă o dată în mod deosebit pentru proclamarea sfințeniei a patru cuvioși părinți români athoniți: Dionise Vatopedinul de la Colciu, Părintele Petroniu Tănase, respectiv Părintele Nifon și Părintele Nectarie de la Prodromu.

„Fără Sanctitatea Voastră nu se putea realiza această mare lucrare pentru sfinții isihaști aghioriți de origine română”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Volume aniversare

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a prezentat trei volume aniversare publicate de Editurile Patriarhiei Române pentru a marca Anul omagial 2025, al Centenarului Patriarhiei Române:

„Pelerin în România, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic”, apărut în limbile română, engleză și greacă la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei;

„Patriarhii României – 100 de ani. Evocări omagiale”, apărut în română și engleză la Editura Basilica a Patriarhiei Române;

„Unitate națională și demnitate eclesială. Patriarhia Română 100 de ani de activitate în viața poporului român”.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a mulțumit pentru volumul omagial care i-a fost dedicat și i-a urat „La mulți ani!” Episcopului vicar patriarhal cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 65 de ani.

Patriarhul Ecumenic este prezent în România în perioada 24-28 octombrie 2025, unde a participat la manifestări celebratorii care au inclus sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu