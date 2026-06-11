PS Nectarie, îndemn către soțiile de preot: În familie să nu fie concurență, ci împreună-slujirea lui Hristos

„În familia de preot să nu fie concurență, ci împreună slujirea lui Hristos neuitând că amândoi sunteți una în Hristos, că voi trebuie să aveți gândul lui Hristos”, le-a îndemnat Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei pe soțiile de preot în cadrul celei de-a cincea ediții a Întâlnirii Internaționale a Grupului de Preotese „Sfânta Nona”.

Manifestarea a avut loc în perioada 5-7 iunie la Dublin, Irlanda, și a reunit 82 de soții de preot din 12 țări europene. Evenimentul s-a desfășurat sub tema „Femeile sfinte, model de trăire autentică întru Hristos” și a inclus momente de rugăciune, conferințe, ateliere de lucru, dialoguri și pelerinaje.

Îndemn către soțiile de preot

Programul a debutat sâmbătă cu slujba de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Nectarie care a evidențiat rolul femeilor sfinte în viața Bisericii și a vorbit despre responsabilitatea și frumusețea vocației de preoteasă.

„Viața unui preot și a familiei sale este unică. Unică prin greutatea ei dar și prin frumusețea ei. Unică prin dăruirea și jertfirea ei înaintea lui Dumnezeu și, sunt convins, unică prin răsplata ei, prin cununa ei”, a spus Preasfinția Sa.

„Faceți din casele voastre locuri ale rugăciunii. Jertfiți-vă, cu timp și fără timp, dar nu uitați de voi”, a mai transmis ierarhul.

Model pentru familiile preoțești de astăzi

După sesiunea inaugurală, participantele au luat parte la conferința susținută de părintele Daniel Benga și soția sa Cristina Benga.

Părintele profesor a vorbit despre sensul sfințeniei și despre familia Sfântului Montanus și a Sfintei Maxima, prezentată ca model pentru familiile preoțești de astăzi. Totodată, au fost evocate sfinte românce recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română. Conferința susținută de Cristina Benga a abordat teme precum gestionarea emoțiilor, relațiilor și provocărilor cotidiene ale familiei preotului.

Programul a continuat cu ateliere tematice și sesiuni de dialog dedicate provocărilor și oportunităților slujirii soțiilor de preot în contextul societății contemporane.

Umrătoarea întâlnire va avea loc în Franța

În Duminica Tuturor Sfinților, participantele au luat parte la Sfânta Liturghie oficiată de Episcopul Nectarie în Parohia „Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Colman” din Kildare.

La final a avut loc predarea icoanei Grupului Internațional de Preotese „Sfânta Nona” către reprezentantele soțiilor de preot din Franța, țara care va găzdui ediția a șasea a întâlnirii, programată pentru anul 2027.

Ultima parte a programului a inclus un pelerinaj la Kildare, unul dintre cele mai importante centre spirituale ale Irlandei unde se află moaștele Sfintei Brigid.

Foto credit: Facebook / Episcopia Irlandei și Islandei