Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul împlinește 65 de ani

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, își aniversează marți ziua de naștere, împlinind frumoasa vârstă de 65 de ani – o viață rodnică, pusă în slujba Bisericii.

Ierarhul s-a născut în 28 octombrie 1960 la Știubieni, jud. Botoșani, din părinți evlavioși, la botez primind numele Vasile.

Preasfinția Sa este absolvent al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț (1977-1982) și al Institu­tului Teologic de Grad Universitar din Bucu­rești (1983-1987), urmând studiile de doctorat la aceeași instituție academică, în perioada 1987- 1990.

A urmat cursuri de specializare la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveția (1991-1992) și, mai târziu, în 2004, la St. Stephen’s College Oxford, Anglia.

În anii 1990 și 2000 a activat la Facultatea de Teo­logie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Uni­versității „Alexandru loan Cuza” din lași – întâi ca asistent, apoi ca lector universitar.

În 2003 a obți­nut titlul de doctor în Teologie cu teza „Spiritualitate și istorie pe teritoriul Româ­niei în epoca bizantină și postbizantină”, realizată sub îndrumarea prof. dr. Emilian Popescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din lași.

Specializarea academică i-a permis să susțină numeroase cursuri și conferințe la universități din străinătate: despre începuturile creștinismului în teritoriile locuite de români, despre Sf. Ioan Casian ca „Fiu al Bisericii Ortodoxe Române și Părinte al Bisericii Universale”, despre teologii creștini din Sciția Minor (Dobrogea de astăzi), precum și despre spiritualitatea bizantină în Orientul Mijlociu.

Preasfinția Sa participă la diverse lucrări și sesiuni de comunicare pe teme de teologie și spiritualitate răsăriteană la nivel național și internațional, având publicate sau coordonate numeroase studii, articole și volume.

Preasfințitul Părinte Varlaam a intrat în monahism la Mănăstirea Neamț în 1998; în cursul anului 2001 a fost hirotesit arhimandrit.

Până în 2009, a activat în Adminis­trația Eparhială a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, ca vicar administrativ și președinte al Comisiei Liturgice.

În 28 octombrie 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop vicar patriarhal, cu titulatura Ploieșteanul, fiind hirotonit arhiereu în Catedrala Patriarhală din Bucu­rești, pe 20 decembrie 2009 de Preafe­ricitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de ierarhi.

Din 11 martie 2013 este și Secretar al Sfân­tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și Secretar al Sinodului Perma­nent.

Episcopul Varlaam Ploieșteanul este coordonatorul Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, fiind implicat în toate deciziile administrative și susținându-ne activitatea cu rugăciunile Preasfinției Sale.

Întru mulți ani!

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro