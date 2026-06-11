Conferință în Rep. Moldova despre deportările din 1941: Memoria victimelor a fost evocată la 85 de ani de la tragedie

În orașul Căușeni din Republica Moldova a fost organizată miercuri o conferință despre deportările din anul 1941, marcând 85 de ani de la tragedie.

Evenimentul, intitulat „Memorie și responsabilitate. Primul val de deportări din 13 iunie 1941”, a reunit reprezentanți ai mediului academic, istorici, cercetători, profesori și clerici, fiind dedicat comemorării victimelor din Basarabia și Nordul Bucovinei în Siberia și Kazahstan.

Printre participanți s-a aflat Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, care a evidențiat drama deportărilor și a represiunilor sovietice care au marcat profund istoria regiunii.

Ierarhul a amintit că primul val de deportări, din iunie 1941, a vizat în special elita intelectuală și spirituală a Basarabiei, „între care s-au numărat numeroși preoți, primari, învățători și alte categorii sociale considerate incomode de regimul sovietic”.

„Prin îndepărtarea acestor oameni, s-a urmărit slăbirea identității și a rezistenței spirituale a populației din acest spațiu”, a afirmat Preasfinția Sa.

Îndemn la a păstra memoria înaintașilor

Episcopul Basarabiei de Sud a evidențiat importanța păstrării memoriei colective: „Cunoașterea adevărului istoric reprezintă o condiție esențială pentru construirea unui viitor sănătos”.

„Avem datoria morală de a păstra vie memoria acestor evenimente și de a mărturisi adevărul istoric, pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete niciodată”, a spus PS Veniamin.

„Prin organizarea unor astfel de evenimente contribuim la educarea corectă a tinerei generații, la cultivarea memoriei colective și la promovarea valorilor spirituale și culturale care definesc identitatea neamului nostru în Basarabia”.

Eveniment al comemorării

Conferința a fost organizată de Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Consiliul Raional Căușeni.

Alexandru Postică, președintele asociației, a subliniat că evenimentul de la Căușeni a încheiat un ciclu de cinci conferințe naționale desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În cadrul conferinței au vorbit și președintele Consiliului Raional Căușeni, Alexandru Catan, precum și secretarul de stat în cadrul Ministerului Culturii, Corneliu Cirimpei, care au evocat suferințele îndurate de zecile de mii de persoane deportate și impactul acestor tragedii asupra comunităților din Basarabia.

Evenimentele din iunie 1941 au fost urmate de alte două valuri de deportări, în anii 1949 și 1951, care au afectat numeroase familii din spațiul basarabean.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud