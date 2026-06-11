Cea mai vârstnică studentă din România a absolvit Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca: Numai Dumnezeu m-a ajutat

Cea mai vârstnică studentă din România, Amalia-Susana Tușa, a absolvit la vârsta de 90 de ani specializarea Teologie Didactică din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Absolventa a fost prezentă la festivitatea promoției 2026 care a avut loc marți în sala Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai.

Amalia-Susana Tușa a vorbit despre bucuria de a-și vedea împlinit obiectivul și despre rolul credinței în parcursul său academic:„Sunt foarte fericită, în primul rând, că am reușit să iau diploma. Mai bine mai târziu decât niciodată. A fost o bucurie și am avut parte de un colectiv tânăr”.

Doamna în vârstă de 90 de ani a transmis și un sfat tinerilor absolvenți, îndemnându-i „să tindă la mai bine și să aibă încredere în Dumnezeu”.

„Pe mine numai Dumnezeu m-a ajutat în toți acești ani”, a declarat absolventa Facultății de Teologie din Cluj-Napoca pentru Trinitas TV.

Despre parcursul studentei și despre semnificația prezenței sale în promoția 2026 a vorbit părintele lector Bogdan Ivanov, îndrumătorul de an: „Am avut și o studentă care, la finalizarea studiilor, a împlinit vârsta de 90 de ani. Ceea ce arată că practic toată viața ai de învățat”.

Chemarea misionară a studenților

La festivitatea de absolvire au participat Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, cadrele didactice ale instituției de învățământ teologic și studenții programelor de licență și master.

Mitropolitul Andrei a vorbit despre chemarea misionară a absolvenților și despre responsabilitatea pe care o au în societatea contemporană: „Noi nădăjduim că frățiile voastre v-ați format ca buni misionari ai Domnului nostru Iisus Hristos. Nădăjduim că într-o lume singularizată, într-o lume cu probleme, frățiile voastre veți putea face lucruri minunate”.

Părintele arhimandrit Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a subliniat că adevărata performanță a studiului teologic este întâlnirea personală cu Dumnezeu.

„Teologia are o performanță sau o excelență aparte, dar la anonimul teologiei, performanța ei totuși se ajunge la o cunoaștere personală a lui Dumnezeu. Dumnezeu se face simțit, îți schimbă viața în bine, îți dă apoi entuziasm de viitor, de acțiune și îți dă și o siguranță până la moarte”.

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca oferă în prezent patru specializări la nivel de licență, șapte programe de master și 11 domenii de studii doctorale.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim