Facultatea de Teologie din București: Profesori din trei țări au discutat despre impactul textelor fundamentale în cultură

Profesori și cercetători din România, Grecia și Tunisia s-au reunit miercuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București pentru a analiza modul în care textele fundamentale ale diferitelor tradiții culturale și religioase modelează valorile comunităților.

Întâlnirea a avut loc în cadrul workshopului internațional „Ethnos, Ethos, Ethicos”, organizat prin proiectul CIVIS Seed Funding 2025–2026 de Universitatea din București, Universitatea Națională și Capodistriană din Atena și Universitatea din Sfax, Tunisia.

Deschiderea către inițiative internaționale

Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a evidențiat pentru Trinitas TV dimensiunea internațională și interdisciplinară a proiectului.

„Încercăm în felul acesta să deschidem facultatea către inițiative internaționale și interdisciplinare. Este foarte important pentru studenții noștri, pentru cadrele didactice, pentru doctoranzi să interacționeze cu oameni din culturi diferite, cu perspective diferite, din discipline și din domenii de studii diferite”.

Părintele lector Alexandru Barna, coordonatorul proiectului, a explicat că întâlnirea a urmărit verificarea și aprofundarea metodologiei de cercetare dezvoltate în cadrul programului, „tocmai pentru a pune în lumină, a verifica, a interoga, a dialoga la modul direct și sincer cu părinții profesori, cu studenții, cu doctoranzii”.

„Proiectul de cercetare își propune de fapt să lucreze împreună, chiar dacă sunt medii culturale, teologice, intelectuale diferite. Identificăm o metodologie, adică un mod de a citi, un mod de a interpreta, un mod de a valida valorile care de fapt sunt virtuți”.

Lucrul în echipă este crucial

Participanții internaționali au evidențiat la rândul lor importanța colaborării academice dintre instituțiile implicate. Profesorul Mohamed Kharrat, de la Universitatea din Sfax, a subliniat explorarea „în mod colaborativ a modalităților de revitalizare a eticii și a valorilor comune între societăți și civilizații”.

„Pentru mine este o oportunitate valoroasă de a evidenția aceste relații interculturale dintre facultăți. Lucrul împreună pe temele de etică, etnos și etos este crucial”, a subliniat profesorul tunisian.

La rândul său, profesorul Evanghelos Protopapadakis, de la Universitatea din Atena, a vorbit despre necesitatea reevaluării permanente a valorilor comune: „Lumea în care trăim în prezent și în care trebuie să trăim este construită pe valori. Așadar, este foarte important să discutăm, să ne contestăm, să ne revizuim constant valorile”.

„Despre asta este vorba în acest proiect și, în special, despre valorile comune. Tindem să uităm că suntem cu toții ființe umane, suntem oameni și avem aceleași nevoi și, probabil, aceeași origine în culturile noastre.”, a adăugat profesorul din Atena.

În luna mai, membrii echipei s-au întâlnit la Universitatea din Sfax, iar obiectivul final al inițiativei este dezvoltarea unei rețele academice de profesori și cercetători din Europa și Africa care să continue colaborarea în domeniul hermeneuticii textelor fundamentale.

Foto credit: Ziarul Lumina