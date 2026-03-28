Reprezentanții Bisericilor Ortodoxe din UE s-au reunit pentru a aniversarea a 1.400 de ani de la intonarea Imnului Acatist

Reprezentanții Bisericilor Ortodoxe surori și ai instituțiilor Uniunii Europene au marcat miercuri la Bruxelles 1.400 de ani de la intonarea Imnului Acatist al Bunei Vestirii.

Evenimentul a fost organizat de Comitetul Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (CROCEU) și a avut loc la Centrul Ortodox Ambiorix din Bruxelles, reunind membri ai Parlamentului European, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai altor organizații creștine și ai misiunilor diplomatice.

Seara a debutat cu un moment de rugăciune, în cadrul căruia s-a intonat în mai multe limbi Imnul Acatistului închinat Maicii Domnului. Potrivit organizatorilor, întâlnirea a fost apreciată de participanți pentru dimensiunea ei spirituală, „care a devenit astfel o discretă, dar cu atât mai frumoasă mărturie asupra bogatului tezaur liturgic al Ortodoxiei”.

Rugăciunea încălzește sufletele

Secretarul general al CROCEU, părintele George Vâlcu, a subliniat pentru Trinitas TV rolul rugăciunii în consolidarea relațiilor: „Am putea spune că astfel de momente sunt foarte bine venite aici, la Bruxelles. Știm bine că rugăciunea încălzește sufletele și creează un spațiu prielnic întăririi legăturilor”.

În cadrul evenimentului, Mitropolitul Atenagora al Belgiei și Exarhul Țărilor de Jos și Luxemburgului (Patriarhia Ecumenică) a evidențiat importanța teologică a Imnului Acatist, arătând că acesta reprezintă un tezaur al tradiției ortodoxe și exprimă în limbaj poetic învățătura Bisericii despre Maica Domnului.

La rândul său, părintele profesor Sorin Șelaru, directorul reprezentanței Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene, a evocat contextul istoric al anului 626, când imnul a fost cântat pentru prima dată la Constantinopol.

Binele comun al societății

Părintele George Vâlcu a subliniat rolul misiunii Bisericii în spațiul european: „Toată această activitate a Bisericii de reprezentare la nivel european nu e ca un lobby obișnuit, ci are în vedere doar binele comun al societății”.

Evenimentul s-a încheiat cu o recepție în spiritul perioadei liturgice a Postului Mare, oferind participanților ocazia de a dialoga și de a-și consolida relațiile.

Comitetul Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană a fost înființat în anul 2010, având rolul de a coordona reprezentarea comună a Bisericilor Ortodoxe în dialogul cu instituțiile europene.

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Foto credit: Mitropolia Belgiei și Exarhatul Țărilor de Jos și Luxemburgului (Patriarhia Ecumenică)