Patriarhia Ecumenică emite enciclică la jubileul Acatistului Bunei Vestiri: Cea mai dulce bucurie a creștinilor

Sinodul Permanent al Patriarhiei Ecumenice a dedicat o enciclică jubileului de 1.400 de ani al „Acatistului Bunei Vestiri”, cunoscut și ca „Imnul Acatist”, prima astfel de creație imnografică din istoria Bisericii. Ierarhii Patriarhiei Ecumenice numesc acatistul „cel mai iubit imn al vieții noastre liturgice, cea mai dulce mângâiere a creștinilor”.

Această creație imnografică este descrisă drept „o alcătuire înaltă și triumfătoare, care, printr-o unică bogăție de expresie, face referire atât din punct de vedere istoric, cât și teologic la iconomia dumnezeiască a Întrupării și la contribuția unică a Preacuratei Maici a lui Dumnezeu la aceasta”.

„Repetarea în acest imn de o sută patruzeci și patru de ori a cuvântului Bucură-te adresat Preabinecuvântatei Fecioare poartă în mod vădit un înțeles mistic, făcând trimitere la cei o sută patruzeci și patru de mii de sfinți neprihăniți din Apocalipsă, care cântă cântare nouă înaintea Tronului lui Dumnezeu și merg după Miel oriunde se va duce” (Apoc. 14, 1-5), explică Sinodul Permanent al Patriarhiei Ecumenice.

„Izbăvirea Cetății Constantinopolului și a întregului imperiu de năprasnica năvălire a avarilor și perșilor, în timp ce Împăratul Heraclie se afla departe cu armata, luptând pentru recuperarea Sfintei Cruci a lui Hristos, a fost pe drept atribuită ocrotirii și ajutorului puternic al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, căreia întemeietorul, întocmai cu Apostolii, Împăratul Constantin cel Mare, îi închinase cu evlavie Noua Romă.”

O cetate sub ocrotirea Maicii Domnului

Documentul amintește minunea făcută de Maica Domnului la Primul Asediu al Constantinopolului, prin schimbarea neașteptată a vânturilor puternice, care a distrus flota asediatorilor și a salvat cetatea.

În urma acestei biruințe, poporul i-a adus mulțumire Maicii Domnului cântând pentru prima dată Acatistul Bunei Vestiri în „istorica Biserică a Vlahernelor, unde, potrivit vechii tradiții, se săvârșea săptămânal priveghere în cinstea Maicii Domnului, adesea chiar în prezența împăratului”, menționează ierarhii constantinopolitani.

Această rugăciune specială a fost oficiată în noaptea de 7 august 626, după încheierea asediului.

„Imnul Acatist cheamă pe fiecare credincios la priveghere, la statornicie și la trezvie duhovnicească, în smerenie și rugăciune în fața marilor provocări ale vremurilor noastre, în aceste zile îngreunate de numeroase tulburări și războaie prin care trece omenirea”, se afirmă în încheierea enciclicei.

Patriarhia Ecumenică a desemnat anul 2026 drept anul jubiliar al Acatistului Bunei Vestiri.

Foto credit: Doxologia.ro / Silviu Cluci (Asediul Constantinopolului – frescă la Mănăstirea Moldovița)